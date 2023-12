Vulkanausbruch in Indonesien: Mindestens elf Wanderer gestorben

Bei einem Vulkanausbruch in Indonesien sind mindestens elf Wanderer ums Leben gekommen. Zwölf weitere Bergsteiger wurden am Montag noch vermisst, wie die Behörden auf der Insel Sumatra mitteilten. Der Vulkan Marapi auf Sumatra war am Sonntag ausgebrochen und hatte eine 3.000 Meter hohe Aschewolke in den Himmel geschleudert.

Tote in Nähe des Vulkankraters gefunden

Die ganze Nacht lang suchten Rettungsmannschaften nach insgesamt 75 Wanderern, die zum Zeitpunkt des Ausbruchs auf dem 2.891 Meter hohen Berg unterwegs gewesen waren. Die elf Toten wurden am Montag in der Nähe des Kraters gefunden, wie der Leiter der Rettungsbehörde in Padang, Abdul Malik, sagte. Drei Wanderer wurden lebendig gefunden und von Helfern zu Fuß nach unten getragen. 49 Wanderern gelang selbst der Abstieg, obwohl einige von ihnen Verbrennungen und andere Verletzungen erlitten hatten.

Nach zwölf Vermissten wurde zunächst noch gesucht. Die Suche, an der etwa 120 Rettungskräfte beteiligt waren, musste wegen neuer Ausbrüche aber immer wieder unterbrochen werden, erklärte der Sprecher der Rettungsbehörde der Provinz Westsumatra, Jodi Haryawan. Eine Suche aus der Luft war wegen der Aschewolke nicht möglich.

Schwierige Bedingungen für Rettungsmannschaft

Auch die Bergung der Toten und Verletzten gestaltete sich schwierig. Beim Tragen mussten die Retter sich abwechseln, starker Regen und schlechte Sicht erschwerten die Rettungsaktion.

In mehreren Dörfern und in Bukittinggi, mit mehr als 100.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt in Westsumatra, ging nach dem Vulkanausbruch Ascheregen nieder, wie Ahmad Rifandi von der Mount-Marapi-Überwachungsstation sagte. Unmittelbar nach dem Ausbruch hatten Rauch und Asche zeitweise auch die Sonne verdunkelt.

In Indonesien gibt es fast 130 aktive Vulkane. Der aus mehr als 17.000 Inseln bestehende Staat in Südostasien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo mehrere Erdplatten zusammenstoßen. Es kommt daher häufig zu Vulkanausbrüchen und Erdbeben. Für den Marapi haben die indonesischen Behörden die zweithöchste Alarmstufe ausgerufen und eine Sicherheitszone von drei Kilometern um den Krater eingerichtet.