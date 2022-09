Ein Jahr nach Vulkanausbruch: La Palma hat noch viele Probleme

Ein Jahr nach dem verherrenden Vulkanausbruch auf La Palma leidet die Kanareninsel trotz großer Anstrengungen noch immer unter den enormen Zerstörungen. Am ersten Jahrestag der Eruption bekräftigte der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez die Unterstützung der Zentralregierung. "Wir arbeiten am Wiederaufbau der Insel", schrieb er am Montag auf Twitter. "Wir stehen La Palma bei."