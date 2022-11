Erste WM-Schiedsrichterin: Frappart pfeifft Deutschlandspiel

Elf Tage gingen bei der FIFA WM 2022 in Katar ohne Einsatz einer Frau ins Land, am zwölften wird es jetzt so weit sein. Am Dienstagabend berief der Weltverband Stéphanie Frappart zur Hauptschiedsrichterin für das deutsche Gruppenspiel am Donnerstag (20.00 Uhr/Live-Reportage bei BR24 Sport) gegen Costa Rica. Die Französin wird damit die erste Schiedsrichterin in der Geschichte der Fußball-WM der Männer, die ein Spiel leitet.

Frappart ist Meilensteine gewohnt

Die 38-Jährige ist an derartige Meilensteine bereits gewöhnt. In den vergangenen dreieinhalb Jahren leitete die Unparteiische als erste Frau ein Spiel der französischen Ligue 1, eine Partie der Champions League und eine Begegnung in der WM-Qualifikation.

Bei den meisten ihrer Auftritte auf den großen Bühnen erhielt die 1,64 m große Unparteiische, die ihre Autorität durch die stets streng gekämmten Haare unterstreicht, gute Kritiken. "Ich habe erst Fußball gespielt, dann wollte ich die Regeln genauer kennenlernen", erklärte Frappart ihren Werdegang - und fügte mit einem Augenzwinkern an: "Aus der Sicht der Fans ist es sicher besser, dass ich pfeife anstatt zu spielen."

Fast 100 Jahre Anlauf bis zur Nominierung einer Frau

92 Jahre hat es in der WM-Historie gedauert, bis Schiedsrichterinnen für das Männer-Turnier nominiert wurden: In Katar erhielt Frappart den Vorzug vor Salima Mukansanga (Ruanda) und Yoshimi Yamashita (Japan). Yamashita ist am Donnerstag als Vierte Offizielle beim Spiel zwischen Kanada und Marokko eingeteilt.