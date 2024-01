Venedig verlangt bald Eintritt - Tickets ab Dienstag erhältlich

Venedig verlangt in diesem Sommer Eintritt – zumindest von Tagestouristen, die nicht in der Stadt übernachten. Morgen wird das Portal freigeschaltet, auf dem Besucher für 5 Euro ein Handy-Ticket buchen können.

Zunächst Testphase von 29 Tagen

Zunächst wird das Verfahren in einer Testphase von 29 Tagen erprobt. Es beginnt mit einem Block vom 25. April bis 5. Mai und wird an den Samstagen und Sonntagen bis 14. Juli fortgesetzt, ausgenommen dem Wochenende des italienischen Nationalfeiertags am 1. Juni.

Zahlen müssen Gäste ab 14 Jahren, die das historische Stadtzentrum zwischen 8.30 und 16.00 Uhr betreten und nicht über Nacht bleiben, wie es auf der Website Venedigs heißt.

Wer kein Ticket vorzeigen kann, muss 50 bis 300 Euro zahlen

Der Beitrag gilt nur für die Stadt Venedig und nicht für die kleineren Inseln wie Murano und Burano oder den Lido. Eine Ermäßigung ist nicht vorgesehen. Der über die Plattform http://cda.ve.it oder eine entsprechende App erworbene QR-Code muss bei Kontrollen vorgezeigt werden. Andernfalls drohen Strafen von 50 bis 300 Euro plus einer Verwaltungsgebühr von 10 Euro.

Befreit sind Einwohner Venedigs und der Region Venetien, Übernachtungsgäste sowie Menschen, die hier arbeiten, studieren, zur Schule gehen oder an Sportwettbewerben teilnehmen. Ebenso sind Pflegebedürftige und Angehörige von Residenten von der Gebühr ausgenommen.

Auch Eintritt für Hagia Sofia in Istanbul fällig

Eintritt kostet ab heute auch die Hagia Sophia in Istanbul. Sie war früher die größte Kirche der Christenheit, dann eine Moschee, dann Jahrzehnte lang ein Museum. 2020 hat Präsident Erdogan die Hagia Sophia wieder zur Moschee erklärt. Der Eintritt für Touristen kostet 25 Euro.

Mit Informationen von KNA