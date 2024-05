Väter verbringen mehr Zeit mit Kinderbetreuung als früher

Eine Stunde und 19 Minuten – so viel Zeit verbringen Väter in Deutschland im Schnitt pro Tag mit der Kinderbetreuung. Das ist zwar mehr als früher, aber immer noch deutlich weniger Zeit als Mütter für die Betreuung aufwenden. Mütter bringen es nach der Erhebung für 2022 demnach auf zwei Stunden und 18 Minuten, also eine Stunde mehr. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden (externer Link) zum bevorstehenden Vatertag am Donnerstag mitgeteilt.

2012/2013 waren es noch 51 Minuten

Binnen zehn Jahren stieg die Zeit, die Väter täglich hauptsächlich mit der Kinderbetreuung verbringen, den Angaben zufolge um eine halbe Stunde. Bei einer Untersuchung von 2012/2013 hatte der Durchschnittswert bei 51 Minuten gelegen.

Spiel und Sport statt Care-Arbeit

Klare Unterschiede zwischen Vätern und Mütter zeigen sich laut Untersuchung auch bei der Art und Weise, wie sie Zeit mit ihren Kindern verbringen. Wenn Väter sich ihren Kindern widmen, dann vor allem, um sie zu beaufsichtigen, sei es drinnen oder im Freien (durchschnittlich 23 Minuten), erklärten die Statistiker.

Ein weiterer größerer Teil der gemeinsamen Vater-Kind(er)-Zeit werde mit Sport und Spiel verbracht (20 Minuten). "In beiden Bereichen verbringen Väter – nicht in Minuten, sondern anteilig – auch mehr Zeit als Mütter." Bei Müttern mache dagegen die Körperpflege, das Füttern und Anziehen der Kinder den größten Anteil an ihrer Kinderbetreuungszeit aus.

Die Statistikbehörde berücksichtigte Alleinerziehenden- und Paar-Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren. Dazu zählten leibliche Kinder, Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder. Die Angaben beziehen sich dabei auf die Zeit, in der die Kinderbetreuung die Hauptbeschäftigung darstellt. Dazu kommt noch die Zeit, in der beide Elternteile sich neben der Beaufsichtigung nebenbei um andere Dinge wie etwa Hausarbeit kümmern. Bei Vätern macht das im Schnitt weitere 40 Minuten pro Tag aus, bei Müttern kommen zusätzlich eine Stunde und 21 Minuten dazu.

Mit Informationen von AFP, dpa, epd.