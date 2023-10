US-Flugzeug: Pilot wollte Triebwerke im Flug abschalten

Schreckmoment in der Luft: Bei einem Linienflug in den USA hat ein mitreisender Pilot versucht, die Triebwerke der Passagiermaschine abzuschalten. Die Fluggesellschaft Alaska Airlines erklärte am Montag, bei einem Flug ihrer Regionaltochter Horizon Air habe es eine "glaubhafte Sicherheitsbedrohung" gegeben.

Der Pilot, der mit Genehmigung auf einem überzähligen Sitz im Cockpit Platz genommen hatte, habe "erfolglos versucht, den Betrieb der Motoren zu unterbrechen". Er wurde vom Flugkapitän und dem ersten Offizier überwältigt und aus dem Cockpit in die Kabine geschafft. Die Maschine war am Sonntag (Ortszeit) auf dem Weg von Everett im US-Staat Washington nach San Francisco.

Schwere Vorwürfe gegen Piloten

Der Flug wurde nach Portland in Oregon umgeleitet. Der Beschuldigte befand sich dort am Montag in Polizeigewahrsam. Nach Polizeiangaben wird dem 44-Jährigen versuchte Tötung in 83 Fällen und Gefährdung eines Flugzeugs vorgeworfen. Nach Angaben von Alaska Airlines waren bei dem Vorfall keine Waffen im Spiel. Bei dem Flugzeug handelte es sich um eine Embraer 175 mit 76 Sitzen.

Der dritte Sitz im Cockpit wird manchmal von Piloten genutzt, die gerade nicht im Dienst sind, sowie von anderen Beschäftigten der Fluggesellschaft oder Beamten der Flugsicherheitsbehörde.

"Wir hätten gerne die Polizei"

Die Website Live ATC veröffentlichte nach dem Vorfall eine Aufzeichnung des Gesprächs zwischen dem Kapitän der Horizon-Air-Maschine und den Fluglotsen. "Der Kerl, der versucht hat, die Triebwerke abzuschalten, ist aus dem Cockpit raus", sagt der Pilot mit ruhiger Stimme. "Es hört sich nicht so an, als würde er jetzt im hinteren Teil (des Flugzeugs) Probleme bereiten." Der Mann sei überwältigt worden, sagte der Pilot weiter. "Abgesehen davon, ja, wir hätten gerne die Polizei, sobald wir gelandet sind."

Mit Informationen von AP und AFP