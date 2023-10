Artikel mit Video-Inhalten Videobeitrag

FC Bayern: Mit Nebengeräuschen in den Hexenkessel von Istanbul

Mit nur 16 Feldspielern, aber wieder mit Noussair Mazraoui an Bord, tritt der FC Bayern bei Galatasaray Istanbul an. Nach den Verwerfungen um den Marokkaner wird auch am Dienstag in der Champions League alles andere als Ruhe einkehren.