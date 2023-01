Unruhen: Staatsanwälte wollen Rolle Bolsonaros untersuchen

Das Oberste Gericht Brasiliens hat einem Antrag zugestimmt, den früheren Präsidenten Jair Bolsonaro zum Gegenstand der Ermittlungen zu den kürzlichen Unruhen in der Hauptstadt Brasília zu machen. Der Oberste Richter Alexandre de Moraes gab am Freitagabend (Ortszeit) einem entsprechenden Antrag der brasilianischen Generalstaatsanwaltschaft statt.

Bolsonaro soll Fake News Video bei Facebook veröffentlicht haben

Mit Blick auf die Ermittlungen zur Frage, wer die Unruhen in Brasilien anfachte, beriefen sich die Staatsanwälte einer jüngst formierten Gruppe zur Bekämpfung antidemokratischer Taten einer Mitteilung zufolge auf ein Video, das Bolsonaro zwei Tage danach bei Facebook veröffentlichte. In dem Video wurde attestiert, Bolsonaros Nachfolger Luiz Inácio Lula da Silva sei nicht ins Amt gewählt, sondern vom Obersten Gericht und der Wahlbehörde ausgewählt worden.

Ex-Präsident hat Wahlniederlage bislang nicht eingestanden

Bolsonaro hat es ansonsten weitgehend vermieden, sich seit seiner Niederlage bei der Stichwahl ums Präsidentenamt am 30. Oktober zur Wahl zu äußern. Seine Niederlage hat er aber zu keinem Zeitpunkt eingestanden und zuvor wiederholt Zweifel an der Zuverlässigkeit des elektronischen Wahlsystems des Landes geweckt sowie gerichtlich beantragt, Millionen von an Wahlautomaten abgegebenen Stimmen für ungültig zu erklären - was abgelehnt wurde.

Die Staatsanwälte argumentierten, auch wenn Bolsonaro das Video nach den Ausschreitungen veröffentlicht habe, rechtfertige dessen Inhalt, sein Verhalten auch im Vorfeld zu untersuchen. Bolsonaro löschte das Video am Morgen nach dessen Veröffentlichung wieder.

Auch Ex-Justizminister Torres gerät ins Kreuzfeuer

Ein Großteil der Aufmerksamkeit richtet sich inzwischen auf Bolsonaros ehemaligen Justizminister Anderson Torres, der am 2. Januar in sein früheres Amt als Sicherheitschef des Hauptstadtbezirks zurückgekehrt war, in Folge der Ereignisse von Gouverneur Ibaneis Rocha aus diesem Amt wieder entlassen wurde und sich am Tag der Unruhen in den USA befand. Richter Alexandre de Moraes ordnete jüngst seine Festnahme an und hat Ermittlungen gegen ihn eingeleitet.

Torres habe Untergebene entlassen und das Land vor den Krawallen verlassen, was ein Indiz sei, dass er absichtlich den Grundstein für die Vorfälle gelegt habe. Torres müsse binnen drei Tagen zurückkehren oder Brasilien werde einen Auslieferungsantrag stellen, sagte der neue Justizminister Flávio Dino am Freitag. Torres hat jedes Fehlverhalten bestritten. Bereits am Dienstag schrieb er bei Twitter, er werde seinen Urlaub unterbrechen und nach Brasilien zurückkehren, um sich den Vorwürfen zu stellen. Bis Freitag war dies nicht geschehen.

Bolsonaro in den USA

Auch Bolsonaro hält er sich derzeit in den USA auf - in einem Vorort von Orlando, Florida. Jüngst forderten deshalb 46 Abgeordnete der US-Demokraten in einem Schreiben an Präsident Joe Biden, dem Rechtspopulisten das Visum zu entziehen, der am 30. Dezember unmittelbar vor dem Ende seiner Amtszeit als Staatsoberhaupt Brasiliens einreiste.

Mit Informationen von ap