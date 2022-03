Ukraine-Krieg: Russland verstärkt Angriffe auf Städte

Gegenangriffe der Ukraine

Dem russischen Versuch wiederum, entlang der Schwarzmeerküste zur Metropole Odessa vorzudringen, standen weiterhin die Verteidiger der Stadt Mykolajiw entgegen, die noch nicht gänzlich von russischen Truppen eingeschlossen ist.

Zudem startete die ukrainische Armee nach US-Angaben in einigen Regionen Gegenangriffe. Diese hätten vor allem im Süden der Ukraine bereits zu Gelände-Rückeroberungen geführt, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby dem Fernsehsender CNN.

Biden: "Putin steht mit dem Rücken zur Wand"

Der offenbar stockende Vormarsch und die dabei erlittenen Verluste der russischen Truppen nähren Befürchtungen einer Zunahme der Brutalität des Krieges. US-Präsident Joe Biden betonte: "Putin steht mit dem Rücken zur Wand". "Und je mehr er mit dem Rücken zur Wand steht, desto härter wird die Taktik, die er anwenden wird."

Russlands Präsident Wladimir Putin ziehe auch den Einsatz biologischer und chemischer Waffen "in Erwägung", warnte Biden. Sollte dies wirklich geschehen, werde es eine "starke" Reaktion der Nato geben.

Kreml: Atomwaffen-Einsatz nur bei "existenzieller Bedrohung"

Zu den ebenfalls immer wieder als Drohkulisse aufgebauten russischen Atomwaffen sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow im US-Fernsehsender CNN, wenn sich Russland in seiner Existenz bedroht fühlt. "Wenn es also eine existenzielle Bedrohung für unser Land gibt, dann kann sie (die Atombombe) in Übereinstimmung mit unserem Konzept genutzt werden."

Bei den Verhandlungen der beiden Kriegsparteien stand derweil weiter keine Einigung in Aussicht. Peskow beklagte langsame und nicht ausreichend "substanzielle" Gespräche. Zum Inhalt machte er keine Angaben, weil dies "den Verhandlungsprozess nur noch weiter behindern würde".

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schlug Papst Franziskus als Vermittler vor. Zuvor hatte er betont, sein Land werde nicht kapitulieren. Er zeigte sich allerdings bereit, mit Putin über einen "Kompromiss" in Bezug auf Gebiete in der Ostukraine und die Krim zu sprechen. Der französische Präsident Emmanuel Macron telefonierte erneut mit Putin und Selenskyj. Es sei keine Einigung erzielt worden, wie die französische Präsidentschaft mitteilte, aber Macron sei "weiterhin von der Notwendigkeit überzeugt, seine Bemühungen fortzusetzen" und er stehe an der Seite der Ukraine.

Westen will neue Sanktionen verhängen

Der Westen wird nach Angaben der US-Regierung neue Sanktionen gegen Russland verhängen. Der Nationale Sicherheitsberater von Biden, Jake Sullivan, kündigte für Donnerstag ein "weiteres Sanktionspaket" gegen Moskau an. Biden wird an diesem Tag in Brüssel an Gipfeltreffen von Nato, G7 und EU teilnehmen. Sullivan sagte, nicht nur sollten neue Sanktionen verhängt werden. Zugleich sollten bereits bestehende Strafmaßnahmen verschärft werden, um zu verhindern, dass diese umgangen werden könnten.