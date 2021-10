Turbulenzen bei CDU/CSU: Ringen um Konsequenzen nach Wahldebakel

Zwei Wochen nach dem schlechten Ergebnis bei der Bundestagswahl streitet die Union über die Schuldfrage und die CDU sucht nach einer personellen Neuaufstellung. Am Samstag haben Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (beide CDU) bereits überraschend bekanntg egeben, dass sie auf ihre Bundestagsmandate verzichten und den Weg frei machen für zwei jüngere Politiker aus dem Saarland: Nadine Schön (38) und Markus Uhl (41). Die beiden hätten den Wiedereinzug ins Parlament sonst verpasst, kommen als Nachrücker von der CDU-Landesliste nun doch noch zum Zuge.

Beratungen am Sonntag und Montag

Für Sonntagnachmittag ist ab 16 Uhr eine Konferenz der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden aus Bundestag und Landtagen geplant. Am Montag will sich das CDU-Präsidium treffen. Das beherrschende Thema: Analyse der Wahlniederlage und welche Konsequenzen die Union bzw. die CDU daraus ziehen werden. Die Debatte darum hat längst begonnen.

Söder: Kritik an Kandidat und Strategie

CSU-Chef Markus Söder führt das schlechte Ergebnis der Union auf den unpopulären Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) und eine schwache Wahlkampfstrategie zurück. "Es ist einfach so: Am Ende wollten die Deutschen einen anderen Kanzlerkandidaten als den, den CDU und CSU aufgestellt haben", sagte Söder, der selbst gerne Kanzlerkandidat geworden wäre, am Samstag bei der Landesversammlung der Jungen Union (JU) in Deggendorf. "Genauso wie es eine Rolle gespielt hat, dass wir von Anfang an nicht ganz sicher waren, welche Strategie wir inhaltlich eigentlich fahren."

In der CSU hatte es auch schon während des Wahlkampfs immer wieder kritische Töne in Richtung des Unionskanzlerkandidaten und CDU-Chefs Armin Laschet gegeben.

Merz (CDU): Tiefpunkt in Zusammenarbeit von CDU und CSU

Der ehemalige Fraktionschef Friedrich Merz kritisierte indes mit Blick auf das Verhältnis von CDU und CSU: "Das Jahr 2021 markiert einen Tiefpunkt unserer Zusammenarbeit und unseres Umgangs miteinander." In seinem am Samstag verschickten Newsletter schrieb er, dass nicht alle zu jeder Zeit von jeder Entscheidung restlos überzeugt sein müssten. "Aber so wie in den Wochen vor der Wahl geht man in einer sich immer noch 'bürgerlich' nennenden Union einfach nicht miteinander um." Das sei respektlos und "streckenweise rüpelhaft" gewesen.

Altmaier (CDU): Wiederaufstieg nur mit CDU-CSU-Team

Söder sei seit über einem Jahr neben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) derjenige Unionspolitiker, der bundesweit die höchste Wertschätzung genieße, sagte Bundeswirtschaftsminister Altmaier der Deutschen-Presse Agentur. "Die neue CDU-Führung und Markus Söder müssen ein starkes Team bilden. Nur so kann der Wiederaufstieg gelingen."

Die Union war bei der Bundestagswahl am 26. September auf 24,1 Prozent abgestürzt, während die SPD stärkste Kraft wurde. Ihre Entscheidung, zuerst Sondierungsgespräche mit der SPD zu führen, hatten Spitzenpolitiker von Grünen und FDP auch mit der aktuellen Zerstrittenheit der Union begründet.