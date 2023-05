Letzter Tag: Türken in Deutschland könnten Wahlausgang bestimmen

Die Spannung ist groß: Unterstützer von Recep Tayyip Erdoğan hoffen, dass der türkische Präsident noch einmal gewinnt. Erdoğan-Gegner wünschen sich, dass sich das Sechserbündnis des Oppositionskandidaten Kemal Kılıçdaroğlu durchsetzen kann. Seit dem 27. April können 1,5 Millionen wahlberechtigte Türkinnen und Türken in Deutschland abstimmen, davon etwa 170.000 in Bayern. Heute ist die letzte Chance der Stimmabgabe – die Wahllokale sind noch bis zum Abend geöffnet.

Türkischer Botschafter: Wahlbeteiligung über 50 Prozent

Nach Angaben des türkischen Botschafters in Berlin, Ahmet Başar Şen, haben rund 600.000 bis 700.000 Menschen bis Montagmittag an den 17 Wahlorten in Deutschland ihre Stimme abgegeben. Zudem haben mehrere Zehntausend im Ausland lebende Türken an den Grenzübergangen abgestimmt. "Das Interesse der Wähler ist groß. Wir haben mit Sicherheit eine Wahlbeteiligung von über 50 Prozent, das freut uns sehr", sagte Şen im Gespräch mit BR24.

Die Abstimmung in Deutschland sei bisher gut verlaufen, betonte der Botschafter. Die Wahllokale würden draußen von der deutschen Polizei gesichert, in den Wahllokalen sei ein privater Sicherheitsdienst. Zwar habe es "manchmal hitzige Diskussionen" gegeben, zu Rangeleien sei es aber nicht gekommen. Die Stimmzettel werden laut Şen ab dem 10. Mai mit Sonderflügen nach Ankara gebracht. Die Ergebnisse der im Ausland lebenden Türken werden dann zusammen mit den Stimmzetteln in der Türkei am 14. Mai nach dem Schluss der Wahllokale ausgezählt und die Ergebnisse einzelner deutscher Städte ab dem 15. Mai bekannt gegeben.

Erdoğan muss um Machterhalt zittern

Auch das Parlament wird am Sonntag neu gewählt. Das Oppositionsbündnis, zu dem unter anderem die CHP, die Mitte-Rechts-Partei IYI, die islamistische SP und die Demokratische Partei gehört, liegt in den meisten Umfragen wenige Punkte vor dem Regierungsbündnis aus Erdoğans AKP, der nationalistischen MHP, der rechten BBP und der islamistischen YRP - viele türkische Parteien haben deshalb auch in Deutschland intensiv um Stimmen geworben.

Im vergangenen September war ein Wahlkampfauftritt in einer Moschee der rechtsextremistischen Grauen Wölfe in Neuss bekannt geworden. In einer Rede forderte damals ein Abgeordneter, Anhänger der verbotenen PKK und des im US-Exil lebenden Predigers Fethullah Gülen zu vernichten. Der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen reagierte damals mit "Besorgnis".

Aus Bayern sind ähnliche Vorfälle nicht bekannt. "Dem Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz sind keine türkisch-rechtsextremistischen Wahlkampfaktivitäten in Bayern im Zusammenhang mit den Wahlen in der Türkei bekannt", die sich auf dem Niveau des Wahlkampfauftritts in Neuss bewegten, teilte das bayerische Innenministerium auf Anfrage mit. Dem Amt sei allerdings bekannt, "dass in Deutschland/Bayern lebende Anhängerinnen und Anhänger der Ülkücü-Bewegung/Graue Wölfe in den sozialen Medien vereinzelt für die türkisch-ultranationalistische Partei MHP werben". Das sei aber nicht ungewöhnlich. Die MHP unterliege nicht dem Beobachtungsauftrag des bayerischen Verfassungsschützes.

Keine große Wahlkampfveranstaltungen

Große Wahlkampfveranstaltungen mit türkischen Politikern wie in früheren Jahren gab es nicht – dies ist drei Monate vor der Wahl untersagt. Allerdings gab es Berichte, dass türkische Politiker in Kulturvereinen und Moscheen unterwegs gewesen seien. Der AKP-Abgeordnete Muhammed Fatih Toprak sagte zudem in einem türkischen TV-Interview, dass in Deutschland und anderen europäischen Ländern 30.000 "Freunde" im Wahlkampf aktiv seien.