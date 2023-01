Artikel mit Video-Inhalten

Tagesgespräch: Wie spüren Sie den Lehrermangel?

An unseren Schulen fehlt inzwischen so viel Lehrpersonal, dass massiver Unterrichtsausfall droht. Lehrkräfte geraten unter Stress, Schülerinnen und Schüler zeigen immer mehr Wissenslücken. Was tun? Rufen Sie an im Tagesgespräch: 0800 / 94 95 95 5.