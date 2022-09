Tagesgespräch: Wie entkommen wir den hohen Strompreisen?

Die Ampelkoalition hat eine Reihe von Maßnahmen angekündigt, die für Entlastung sorgen sollen. Geplant ist unter anderem, dass Rentnerinnen und Rentner zum 1. Dezember 2022 eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro erhalten. Dieses Geld wird einmalig ausgezahlt und ist einkommensteuerpflichtig.

Die Bundesregierung habe sich zudem fest vorgenommen, sogenannte Übergewinne etwa bei Energiekonzernen zu besteuern, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz. Man werde diese "Zufallsgewinne" genannten Profite auf europäischer Ebene oder auf nationaler Ebene abschöpfen.

Außerdem sollte für einen gewissen Basisverbrauch an Strom künftig ein vergünstigter Preis gelten. Für einen zusätzlichen Verbrauch darüber hinaus wäre der Preis nicht begrenzt. "Das wird eine große und dramatische Entlastung sein auf dem Strommarkt", kündigte der Kanzler an.

Was hilft gegen hohe Strompreise?

Was versprechen Sie sich vom nun angekündigten Entlastungspaket? Was bringt es Privathaushalten? Was kleineren oder mittleren Unternehmen? Welche Maßnahmen lassen sich noch ergreifen, um eine hohe Stromrechnung zu vermeiden? Wie gehen Sie persönlich mit den hohen Strompreisen um? Können Sie noch Energie einsparen?

Bei Moderatorin Christine Krueger ist heute Anke Weidlich zu Gast. Sie ist Professorin für Technologien der Energieverteilung an der Universität Freiburg.