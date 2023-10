Was ist los in Israel & Gaza? Fragen Sie unseren Korrespondenten

Während weiter Hilfskonvois von Ägypten in Richtung Gaza unterwegs sind und Israel seine Bodenoffensive weiter vorbereitet – mit zuletzt 60 getöteten Menschen bei nächtlichen Angriffen in Gaza – pochen heute die wichtigsten westlichen Industriestaaten auf die Einhaltung des humanitären Völkerrechts. In einer gemeinsamen Erklärung betonten die USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Deutschland aber das Recht Israels, sich gegen Terrorismus zu verteidigen. Sie fordern die sofortige Freilassung aller Geiseln und wollen sich absprechen, um Hilfe für Zivilisten im Gazastreifen zu ermöglichen. Sie wollen eine Ausweitung des Konflikt verhindern und auf eine politische Lösung im Nahen Osten hinarbeiten. Doch wie geht es jetzt weiter?

Fragen Sie unseren Korrespondenten

Zu Gast bei Moderatorin Stephanie Heinzeller ist heute Julio Segador. Der Korrespondent im ARD-Studio Tel Aviv war schon vor dem Angriff der Hamas-Terroristen in Israel im Gaza-Streifen unterwegs und berichtet aktuell für Sie aus der Region. In der Sendung können Sie Ihre dringendsten Fragen zur Lage in Israel in Gaza loswerden. Wie steht es um die Geiseln in der Hand der Hamas? Wann startet Israel mit der Bodenoffensive? Welche weiteren Parteien drohen in den Konflikt zwischen Israel und der Hamas mit einzugreifen? Wie könnte eine Ausweitung des Konflikts abgewendet werden?

