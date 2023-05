Tagesgespräch: Reicht die Unterstützung für die Ukraine?

Artikel mit Video-Inhalten

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist zu Besuch in Kiew. Die Ukraine will die Krim von den Russen zurückerobern. Braucht es jetzt noch mehr Schützenhilfe vom Westen? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 0800 / 94 95 95 5.