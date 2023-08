Tagesgespräch: Müssen wir den Kampf gegen Zigaretten verstärken?

Eigentlich weiß jeder, dass Rauchen ungesund ist – und trotzdem greifen in Deutschland rund 22 Prozent der Männer und 16 Prozent der Frauen nach wie vor regelmäßig zu Zigaretten, wie aus dem aktuellsten Bericht der "Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen" hervorgeht.

Sind Zigaretten in Deutschland zu günstig?

Die Weltgesundheitsorganisation WHO beklagt aktuell, dass in Deutschland zu wenig gegen das Rauchen getan werde. "Die letzten Preiserhöhungen für Zigaretten liegen unterhalb der Inflationsrate und machen Rauchen im Endeffekt billiger, nicht teurer", betont Rüdiger Krech, WHO-Direktor für Gesundheitsförderung. Das Rauchverbot in Gaststätten sei in Deutschland ein Flickenteppich, das Werbeverbot nur mangelhaft umgesetzt. In Deutschland gebe es unnötig viele Tote durch das Rauchen, so Krech.

Was ist zu tun, damit weniger geraucht wird?

Welche Maßnahmen bringen etwas, damit weniger geraucht wird? Was denken Sie über Werbeverbote, höhere Steuern, drastische Fotos auf der Verpackung? Wie steht es um den Nichtraucherschutz in Deutschland? Wie sind Ihre Beobachtungen? Diskutieren Sie mit!

Zu Gast im Tagesgespräch bei Moderator Stefan Parrisius sind: