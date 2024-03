Tagesgespräch: Machen die neuen Pläne die Rente gerechter?

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) haben ihre Rentenreform vorgestellt. Die Pläne sehen weder Rentenkürzungen noch ein höheres Eintrittsalter vor. Stattdessen entfällt die Grenze für den Rentenbeitragssatz.

Rente: "Generationenkapital" geplant

Außerdem setzt die Bundesregierung in den nächsten Jahren auf ein "Generationenkapital". Dieses Geld soll in einem Aktienfonds am Kapitalmarkt angelegt werden. Aus den erwarteten Renditen könnten dann Zuschüsse an die Rentenversicherung gezahlt werden.

Dadurch blieben Renten und Beiträge den Bundesministern zufolge stabil und die Finanzierung aus Steuereinnahmen hielte sich im Rahmen. Nach aktuellen Plänen soll der Fonds bis 2036 auf 200 Milliarden Euro aufgestockt werden, vorfinanziert als Sondervermögen durch neue Schulden.

Herausforderungen für das Rentensystem

In Deutschland treten seit vielen Jahren mehr Menschen in den Rentenbezug ein als junge Erwerbstätige nachrücken. Zuwanderung kann diesen Effekt abschwächen, jedoch nicht ausgleichen. Gleichzeitig verlängert sich der Rentenbezug durch die gestiegene Lebenserwartung. So entsteht eine immer größer werdende Versorgungslücke.

Entsprechend ist in den vergangenen Jahrzehnten der Beitragssatz gestiegen, das Sicherungsniveau gefallen und die Menschen gehen später in Rente. Für die Politik stellt sich die komplexe Frage, wie ein Rentensystem generationsgerecht, nachhaltig und sicher finanziert werden kann.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD alpha fragt: Wie lässt sich die Rente auch für nachkommende Generationen sichern? Was halten Sie von den vorgestellten Plänen der Bundesregierung? Welches Risiko sehen Sie, wenn der Bund durch einen Aktienfonds am Finanzmarkt Rentenzuschüsse finanzieren möchte? Welche Alternativen gäbe es aus Ihrer Sicht?

Zu Gast bei Moderator Stefan Parrisius ist Prof. Dr. Christian Hagist. Er hat einen Lehrstuhl an der "WHU – Otto Beisheim School of Management Vallendar". Außerdem ist die Wirtschaftsweise Prof. Veronika Grimm zugeschaltet.

