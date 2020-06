LIVE in 9 Minuten

Tagesgespräch live: Sind Tiere die besseren Lebensgefährten?

Verlässlich, treu und immer meiner Meinung: Sie sind Partner in der Pandemie, treue Gefährten, Bewacher oder auch Sportsfreunde. Was bedeutet Ihnen Ihr Haustier? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit uns unter: 0800/9495 955