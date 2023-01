Tagesgespräch: Lambrecht geht – was erwarten Sie vom Nachfolger?

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht tritt zurück. Die SPD-Politikerin hat Bundeskanzler Olaf Scholz um ihre Entlassung gebeten. Sie war seit Monaten massiver Kritik ausgesetzt. Zuletzt machte sie wegen eines missglücktes Videos mit einer Neujahrsbotschaft viele negative Schlagzeilen.

In einer schriftlichen Stellungnahme formuliert es Lambrecht so: "Die monatelange mediale Fokussierung auf meine Person lässt eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über die Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr und sicherheitspolitische Weichenstellungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands kaum zu."

Wer kommt als Nachfolger oder Nachfolgerin in Frage?

Lambrecht hat sich also entschieden, ihr Amt als Verteidigungsministerin abzugeben. Ein sinnvoller Schritt? Und nun? Wer sollte jetzt die Verantwortung für die Bundeswehr übernehmen?

Welche Erwartungen haben Sie an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin an der Spitze des Verteidigungsministeriums? Was bedeutet der Wechsel für die Bundeswehr, für die Ausstattung der Armee oder für die Debatten rund um den Krieg in der Ukraine?

Darüber können Sie mit Dr. Ulrike Franke diskutieren. Die Verteidigungsexpertin beim "European Council on Foreign Relations" ist heute zu Gast bei Stephanie Heinzeller im Tagesgespräch.

