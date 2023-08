US-Justizminister ernennt Sonderermittler im Fall Hunter Biden

US-Justizminister Merrick Garland hat die Einsetzung eines Sonderermittlers für Ermittlungen um Präsidentensohn Hunter Biden angekündigt. Mit der Aufgabe werde er den Juristen David Weiss aus Delaware betrauen, sagte Garland. Dieser habe sich bereits mit den Finanzen und Geschäften des Sohnes von Präsident Joe Biden befasst.

Garland sagte, Weiss habe selbst darum gebeten, ernannt zu werden. Weiss habe ihm mitgeteilt, dass die Ermittlungen zu Hunter Biden nach seiner Auffassung ein Stadium erreicht hätten, in dem er seine Arbeit als Sonderberater fortsetzen sollte.

Vorwürfe: Verstöße gegen Steuer- und Waffenrecht

Dem Präsidentensohn werden Verstöße gegen das Steuer- und Waffenrecht zur Last gelegt. Die oppositionellen Republikaner werfen dem 53-Jährigen zudem vor, in der Vergangenheit die wichtige Stellung seines Vaters für Geschäfte unter anderem in der Ukraine und in China ausgenutzt zu haben.

Der als vorsichtig bekannte Garland kündigte den Schritt an, während weitreichende Ermittlungen seines Ministeriums gegen Ex-Präsident Donald Trump laufen, der im kommenden Jahr erneut gegen Joe Biden kandieren könnte.

Mit Informationen von dpa, AP und AFP