Söder: Urteil zur Wahlrechtsreform "Klatsche für die Ampel"

Erleichterung heute bei der CSU: Die von SPD, Grünen und FDP beschlossene Wahlrechtsreform ist in ihrer aktuellen Form nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Das urteilten heute die Richter am Bundesverfassungsgericht. Die CSU hatte sich gemeinsam mit der Linken dagegen gewehrt. CSU-Parteichef Söder gab sich sichtlich erleichtert, Experten nannten die Entscheidung der Karlsruher Richter aber "erwartbar".

Söder froh über vorübergehende Beibehaltung der Grundmandatsklausel

Für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Wahlrechtsreform eine "Klatsche für die Ampel". Söder sagte BR24, er sei sehr froh darüber, dass "dieser manipulatorische Akt, dieses bewusste Ausbremsen Bayerns und der CSU" vom Gericht verworfen wurde. Dies sei ein Erfolg für Bayern und die CSU. Somit habe die Ampel ihr "Ziel", Bayern und die CSU "mundtot zu machen", nicht erreicht.

Das Bundesverfassungsgericht hatte entschieden, dass die Abschaffung der sogenannten "Grundmandatsklausel" – wie von der Ampel in der Wahlrechtsreform geplant – unzulässig ist. Nach dieser Klausel zogen Parteien im alten Wahlrecht auch dann in der Stärke ihres Zweitstimmenergebnisses in den Bundestag ein, wenn sie unter der Fünf-Prozent-Hürde lagen, aber mindestens drei Direktmandate gewannen. Die Regel setzte das Gericht nun vorerst wieder in Kraft, bis der Gesetzgeber eine Neuregelung verabschiedet hat. Die Ampel hatte die Grundmandatsklausel gestrichen, um den Bundestag künftig auf 630 Abgeordnete zu begrenzen.

CSU-Chef will Bürger vor gebilligter Zuteilungs-Regel "warnen"

Dennoch bleibt laut Söder bei der Frage der sogenannten Zuteilung ein Wermutstropfen. Diese sehen die Karlsruher Richter nämlich als verfassungskonform. Die Zuteilung legt fest, dass den Direktmandaten eine ausreichende Zahl an Zweitstimmenmandaten gegenüberstehen muss. Nach Ansicht von Söder können die Bürgerinnen und Bürger künftig nicht sicher sein, wen sie nach einer Wahl bekommen. Denn es könne auch jemand von woanders her sein, der den Wahlkreis und die Region vertrete, so Söder. Der CSU-Chef kündigte an, eine entsprechende Änderung nach der Bundestagswahl zur Bedingung für eine Koalition machen zu wollen.

Söder gab sich optimistisch, dass die CSU bei der Bundestagswahl ein "ordentliches Ergebnis" erzielen werde. Er habe keine große Sorge, dass die CSU viele Mandate verlieren würde. Seine Partei werde nun die Bürgerinnen und Bürger warnen, Stimmen zu splitten, also mit der Erststimme die CSU und mit der Zweitstimme eine andere Partei zu wählen. "Beide Stimmen beispielsweise für die CSU, weil man dann am Ende auch tatsächlich einen bayerischen Abgeordneten aus der Heimat bekommt", betonte Söder.