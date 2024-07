Nach Nacht in der Felswand: Bergsteiger in höchster Not gerettet

Verirrter Bergwanderer drohte jede Sekunde abzustürzen

Die Bergwacht Ruhpolding ließ durch den Rettungshubschrauber Christoph 14 vier Bergretter oberhalb des Verstiegenen absetzen. Die Einsatzkräfte bauten einen Abseilstelle auf und seilten einen Retter zu dem Mann ab. Dabei stellte sich heraus, dass sie keine Sekunde zu früh kamen, denn der Bergwanderer war bereits in allerhöchster Not: Er versuchte krampfhaft, sich mit Händen und Füßen im Steilgelände festzuhalten, doch das Gestein um ihn herum war flächendeckend locker und brüchig. So war er über Stunden Stück für Stück immer weiter abgerutscht und hing nun direkt über einer Abbruchkante.

Kurz vor dem Absturz konnten ihn die Bergretter am Seil sichern und per Hubschrauber ausfliegen. Der Mann sei erschöpft und dehydriert, aber ansonsten unverletzt gewesen, so die Bergwacht Ruhpolding. Vorsorglich wurde er zur medizinischen Betreuung in ein Klinikum gebracht.