14-Jähriger am Steuer hinterlässt Spur der Verwüstung in Eltmann

Am Montag hat ein 14-Jähriger am Steuer eines Autos in Eltmann eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Laut Polizei stieß er bei seiner Fahrt durch ein Wohngebiet der unterfränkischen Stadt mit dem Auto einer Frau zusammen. Die 61-Jährige wurde schwer verletzt. Insgesamt kollidierte der Jugendliche mit sieben Fahrzeugen. Er selbst erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei vor Ort schätzte den Sachschaden auf etwa 100.000 Euro.

Crash-Fahrt mit Auto der Tante

Nach Auskunft des Polizeipräsidiums Unterfranken schnappte sich der 14-Jährige unerlaubt den Autoschlüssel seiner Tante und fuhr los. Um 10.30 Uhr habe ein Anwohner der Weingartenstraße die Polizei informiert, dass ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere geparkte Autos gerammt habe.

Ein vorausfahrender Wagen sei dabei ebenfalls gerammt worden. Darin saß eine 61-jährige Fahrerin. Ihr Auto wurde laut Polizei durch den Zusammenstoß durch den Garten des Nachbaranwesens geschleudert und gegen eine Hauswand gedrückt. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Wohnstraße gleicht Trümmerfeld

Einem Polizeisprecher zufolge zog sich das Trümmerfeld geschätzt über 70 Meter. Aus dem Auto, das der 14-Jährige steuerte, sei der Motorblock herausgeschleudert worden. Im Einsatz waren auch die örtliche Feuerwehr sowie der Rettungsdienst. Die Polizei Haßfurt hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und wird von einem Sachverständigen unterstützt.