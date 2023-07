Selenskyj erhebt schwere Vorwürfe gegen Nato

Am Dienstagvormittag hat der zweitägige Nato-Gipfel im litauischen Vilnius begonnen. Hauptthema ist die russische Invasion in der Ukraine und wie Kiew weiter durch das westliche Militärbündnis geholfen werden kann. Zum Abendessen in Vilnius wird auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet. Der hatte sich schon zuvor per Twitter zu Wort gemeldet - mit einer vehementen Kritik an der Nato: "Unschlüssigkeit" und "Schwäche" warf er dem Bündnis hinsichtlich eines Beitritts seines Landes vor. Das ermutige den russischen "Terror" gegen sein Land, schrieb Selenskyj.

"Es scheint, als gebe es weder eine Bereitschaft, der Ukraine eine Einladung zur Nato zukommen zu lassen, noch sie zu einem Mitglied des Bündnisses zu machen", erklärte er. Es sei "absurd", dass es keinen Zeitplan für einen Beitritt der Ukraine gebe, urteilte der Präsident. "Unschlüssigkeit ist eine Schwäche", erklärte Selenskyj weiter. Schon am Vorabend des Gipfels hatte Selenskyj eine verbindliche Zusage des Bündnisses zu einem Beitritt seines Landes verlangt. Am Abend will der ukrainische Präsident in Vilnius eine Rede halten.