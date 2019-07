Seenotrettung im Mittelmeer: Jedes Schiff muss retten

Warum werden die Geretteten nicht zurück nach Libyen gebracht?

Laut einem Zusatz des UN-Seerechtsübereinkommens dürfen Gerettete nur in einen "sicheren Hafen" gebracht werden. Mit Blick auf Libyen gibt es widersprechende Einschätzungen. Die Situation für Flüchtlinge in dem vom Bürgerkrieg gezeichneten Land sei desaströs, betont etwa das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR). Immer wieder gibt es Berichte über Menschenrechtsverletzungen in Flüchtlingslagern. Bei einem Luftangriff Anfang Juli wurde eine Halle mit Flüchtlingen direkt getroffen. Dabei sollen mindestens 53 Menschen getötet worden sein. Ebenfalls Anfang des Monats kritisierten deutsche Diplomaten die Zustände in den Lagern scharf. Dort gebe es "allerschwerste Menschenrechtsverletzungen".

Die italienische Regierung hingegen spricht von stabilen Verhältnissen in Libyen und fordert genau wie die Kritiker der Seenotrettung, dass auf dem Mittelmeer in Sicherheit gebrachte Menschen nach Libyen zurückgebracht werden müssen. Oberste Prämisse in Rom ist dabei stets, die illegale Migration nach Italien zu stoppen.

Laut Amnesty International werden auch in Tunesien Menschenrechtsverletzungen begangen. Auch dieses nordafrikanische Land steuern die NGOs daher nicht an.

Die Regelungslücke im Seevölkerrecht

Das derzeit größte rechtliche Problem der Seenotrettung im Mittelmeer besteht in der Uneindeutigkeit der rechtlichen Lage im Bereich der sicheren Häfen. Zwar sind Staaten für die Koordinierung oder Weiterleitung von Rettungsmaßnahmen verantwortlich und ein jedes Schiff muss Menschen in Not helfen – der angesteuerte Hafen und der angesteuerte Staat muss das jeweilige Schiff aber nicht einlaufen lassen und kann seine Häfen schließen. Im Falle Italiens liegt die Entscheidungshoheit darüber, welche Rettungsschiffe die italienischen Häfen anlaufen dürfen, gemäß dem erst kürzlich eingeführten "Sicherheitsdekret" bei Innenminister Matteo Salvini.

"Die Küstenstaaten verfügen hinsichtlich der Frage, ob sie die Einfahrt fremder Schiffe in ihre Häfen gestatten, vielmehr über einen weiten Einschätzungsspielraum. Hier liegt eine Regelungslücke im Seevölkerrecht vor." Alexander Proelß vom Lehrstuhl für internationales Seerecht der Universität Hamburg

Ein Recht zur Einfahrt in einen Hafen gelte, wenn das gewohnheitsrechtliche Nothafenrecht greife, also wenn es an Bord zum Beispiel wegen Wassermangels oder medizinischer Probleme zu einer Gefährdung von Leib und Leben der Geretteten oder der Besatzung kommt. Auf dieses Nothafenrecht hatte sich auch Sea-Watch-3-Kapitänin Carola Rackete berufen, als sie in den Hafen von Lampedusa einfuhr. Hierbei müsse man, laut Seerechts-Experte Proelß, dem Kapitän einen Beurteilungsspielraum einräumen.

Fazit:

Bei einer Notsituation auf See muss Hilfe geleistet werden. Was die territorialen Gegebenheiten einer Seenotrettung angeht, gibt es unterschiedliche Rechtsauffassungen. Das gleiche gilt bei der Rückführung von aus Seenot Geretteten nach Libyen: Private Seenotretter sagen, durch die Menschenrechtsverletzungen in libyschen Flüchtlingslagern sei dies ausgeschlossen – auf der anderen Seite stehen Kritiker oder auch die italienische Regierung, aus deren Sicht eine Rückführung nach Libyen kein Problem darstellt. Ein weiterer ungeklärter Widerspruch ist der Umstand, dass Staaten zwar Seenotrettung gewährleisten sollen, ihre Häfen aber schließen können. Das Nothafenrecht eines Kapitäns wird so infrage gestellt.