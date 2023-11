Ukraine-Ticker: Über 8.000 ukrainische Soldaten ausgebildet

08.10 Uhr: Kreise: US-Regierung schnürt weiteres Hilfspaket für Ukraine

Die USA könnten der Ukraine bald neue Militärhilfen im Umfang von 425 Millionen Dollar zukommen lassen, darunter etwa 300 Millionen Dollar für den langfristigen Kauf von lasergesteuerter Munition zur Zerstörung von Drohnen. Das berichteten laut der Nachrichtenagentur AP US-Regierungsvertreter, die anonym bleiben wollen, am Donnerstag (Ortszeit). Eine offizielle Bekanntgabe wurde für den heutigen Freitag erwartet.

07.53 Uhr: Politischer Streit in den USA blockiert auch Ukraine-Hilfen

Wegen des innenpolitischen Streits zwischen Demokraten und Republikanern in den USA stecken auch weitere Ukraine-Hilfen fest. Das von den Republikanern dominierte US-Repräsentantenhaus verabschiedete zwar einen Gesetzentwurf mit milliardenschwerer Unterstützung für Israel. Die Hilfen sind darin aber an Bedingungen geknüpft, die die Demokraten ablehnen.

07.50 Uhr: Russland wirft USA "chaotische" Sanktionen vor

Russland hat den USA angesichts des neuen Pakets amerikanischer Strafmaßnahmen eine "chaotische, unlogische" Sanktionspolitik vorgeworfen. Ziel des neuen "Frontalangriffs" der USA sei es, Russlands Wirtschaft zu schädigen, die innere Geschlossenheit des Landes zu brechen und auch die Bürger zu treffen, sagte Moskaus Botschafter in Washington, Anatoli Antonow. Der Schaden sei aber für die westlichen Länder größer als für Russland selbst, meinte er.

Die USA haben neue Strafmaßnahmen gegen Dutzende Personen, Unternehmen und Einrichtungen verhängt, die Russland bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen.

06.07 Uhr: Mehr als 8.000 ukrainische Soldaten in Deutschland ausgebildet

Die Bundeswehr hat seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine Tausende Soldaten angelernt. "Die Bundeswehr hat gemeinsam mit unseren Partnern bereits über 8.000 ukrainische Soldaten in Deutschland ausgebildet", sagte der Leiter des Sonderstabs Ukraine im Verteidigungsministerium, Generalmajor Christian Freuding, der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". Im Juli hatte die Bundeswehr noch eine Zahl von 5.000 ausgebildeten Ukrainern angegeben.

05.45 Uhr: Kuleba - Bei Taurus-Lieferung geht es um Vertrauen

Zur Diskussion um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner": Er verstehe, dass Deutschland mehr Zeit brauche, um die Entscheidung dazu zu treffen. Das Reichweiten-Argument mache allerdings keinen Sinn, sondern es gehe vielmehr um Vertrauen. Sein Land habe versprochen, dass diese Art von Waffen nicht auf russischem Territorium eingesetzt werden sollen. "Wir stehen zu unserem Wort", sagte Kuleba.

03.20 Uhr: Kuleba - Trotz Krieges in Nahost kein Nachlassen der Hilfe für Ukraine

Die Ukraine spürt nach den Worten ihres Außenministers Dmytro Kuleba kein Nachlassen der internationalen Hilfe im Kampf gegen Russland. Trotz des Krieges in Nahost sehe er momentan nicht, dass die Unterstützung der Partner in irgendeiner Form abnehme, sagte Kuleba in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Vielmehr habe Kiew Zusagen auf allen Ebenen erhalten, dass die Unterstützung für die Ukraine fortgeführt werde.

00.30 Uhr: Ukraine - Russische Drohnen treffen zivile Ziele in Charkiw

Ukrainischen Angaben zufolge haben russische Drohnen zivile Ziele in der zweitgrößten Stadt der Ukraine, in Charkiw, angegriffen. Wie der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Synehubov, auf Telegram schreibt, waren die Angriffe auf zivile Infrastrukturen in der Stadt im Nordosten der Ukraine gerichtet und haben auch einen Ort in der Region getroffen. Nach dem Beschuss sei ein Feuer ausgebrochen, was aber wieder unter Kontrolle gebracht werden konnte, teilt der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, mit.