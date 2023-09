Ukraine-Ticker: Polen liefert keine Waffen mehr an die Ukraine

07.50 Uhr: Russland greift ukrainische Städte an - Tote und Verletzte

Bei russischen Angriffen auf mindestens sechs ukrainische Städte sind mindestens zwei Menschen getötet und mindestens 21 weitere verletzt worden. In der südlichen Stadt Cherson nahe der Front wurde nach Angaben von Regionalgouverneur Olexander Prokudin ein Wohngebäude getroffen. Dabei seien zwei Menschen getötet und fünf verletzt worden, sagte er. In Kiew berichtete Bürgermeister Vitali Klitschko von sieben Verletzten, darunter ein neunjähriges Mädchen. Mindestens sechs Einschläge, auch auf zivile Infrastruktur, gab es im Charkiwer Viertel Slobidskyi, wie Gouverneur Oleh Synjehubow berichtete. Der Bürgermeister der zweitgrößten Stadt des Landes erklärte zudem, dass zwei Menschen in Krankenhäuser gebracht worden seien.

Innenminister Ihor Klymenko teilte mit, in Tscherkassy in der Zentralukraine seien sieben Menschen verletzt worden. In der westlichen Stadt Lwiw sei zudem ein Industriegebiet getroffen worden, ein Feuer sei ausgebrochen, sagte Klymenko, Berichte über Opfer dort lägen noch nicht vor. Regionalgouverneur Witalij Kowal berichtete von Angriffen auf die Stadt Riwne in der gleichnamigen Region im Nordwesten der Ukraine.

07.40 Uhr: Belgien lässt Weitergabe von F-16-Jets an Ukraine prüfen

Belgien erwägt, der Ukraine Kampfjets vom Typ F-16 zu überlassen. Er habe das Verteidigungsministerium gebeten zu prüfen, "welchen Nutzen unsere F-16 in der Ukraine haben könnten", sagt Ministerpräsident Alexander De Croo dem belgischen Sender VRT am Rande der UN-Generalversammlung in New York. "Wir müssen alle Optionen in Betracht ziehen." Belgien ersetzt seine F-16-Jets durch F-35-Kampfflugzeuge. Nach Ansicht des Verteidigungsministeriums sind die F-16 für die Ukraine zu alt für Kampfeinsätze. De Croo merkt allerdings an, die Flugzeuge könnten womöglich durchaus noch brauchbar sein, etwa bei der Ausbildung von Piloten.

07.30 Uhr: Chinas Außenminister spricht mit Putin über Kooperation und Ukraine

China und Russland wollen ihre Zusammenarbeit stärken. Außenminister Wang Yi sagte bei einem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in St. Petersburg, dass die "Multipolarisierung" auf der Welt angesichts einer durcheinandergeratenden internationalen Lage schneller voranschreite, wie das Außenministerium in Peking (Ortszeit) mitteilte.

Chinas Staatschef Xi Jinping sagte laut Wang Yi, die Welt trete in eine große Veränderung ein, wie es sie seit 100 Jahren nicht mehr gegeben habe. Russland und China sollten daher die Rechte und Interessen beider Seiten wahren, um eine neue Bemühung zu erwirken, die internationale Ordnung in eine gerechte und vernünftige Richtung zu entwickeln, hieß es weiter. Putin und Wang Yi unterhielten sich bei dem Gespräch den chinesischen Angaben zufolge auch über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Der Kremlchef signalisierte demnach Russlands Bereitschaft, den Konflikt durch Verhandlungen zu lösen.

07.25 Uhr: Zwei Todesopfer bei Beschuss von Cherson in der Südukraine

Bei russischem Beschuss sind in der Stadt Cherson in der Südukraine nach ukrainischen Angaben zwei Menschen getötet worden. "Die russische Armee hat die Wohnviertel von Cherson bombardiert", erklärte Regionalgouverneur Oleksandr Prokudin im Onlinedienst Telegram. Bislang seien zwei zivile Todesopfer bekannt. Zudem seien vier weitere Menschen verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, ein fünfter Verletzter sei vor Ort versorgt worden, fuhr Prokudin fort.

06.15 Uhr: Selenskyj und Lawrow - Kein direktes Aufeinandertreffen bei UN

Eine direkte Konfrontation zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymr Selenskyj und dem russischen Außenminister Sergej Lawrow vor dem UN-Sicherheitsrat in New York ist ausgeblieben. Mit Spannung hatten Diplomaten aus aller Welt gewartet, ob die beiden einander gegenüber am hufeisenförmigen Tisch des wichtigsten Gremiums der Vereinten Nationen Platz nehmen und sich gegenseitig mit Blicken durchbohren würden. Doch dazu kam es nicht. Selenskyj verließ den Saal, bevor Lawrow hereinkam. Der Russe wiederum hatte sich bei Selenskyjs Rede vom russischen UN-Botschafter vertreten lassen.

05.10 Uhr: Erneuter nächtlicher Luftangriff auf Kiew

Nach einer Warnung vor Luftangriffen sind in der ukrainischen Hauptstadt Kiew Explosionen zu hören, berichten Augenzeugen der Nachrichtenagentur Reuters. Der Bürgermeister der Stadt, Vitali Klitschko, schreibt auf Telegram, die Verteidigungskräfte seien im Einsatz.

01.48 Uhr: Russland - Drohnen über Krim und Russland abgewehrt

Russische Luftabwehreinheiten haben 19 ukrainische Drohnen über dem Schwarzen Meer und der annektierten Halbinsel Krim sowie drei weitere über anderen Teilen Russlands zerstört, teilt das russische Verteidigungsministerium mit.

01.34 Uhr: Lula trifft Selenskyj: "Gutes Gespräch über Wege zum Frieden"

Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva und sein ukrainischer Amtskollege Wolodymyr Selenskyj haben Möglichkeiten für eine friedliche Beendigung des Krieges in der Ukraine erörtert. "Wir hatten ein gutes Gespräch über die Notwendigkeit, Wege zum Frieden zu finden", schreibt Lula nach dem Treffen in New York am Rande der UN-Vollversammlung auf der Nachrichtenplattform X, früher Twitter. Man habe sich zu einem offenen Dialog zwischen den Ländern verpflichtet. Selenskyj erklärt nach dem Treffen, er und Lula hätten ihre diplomatischen Vertreter angewiesen, "an den nächsten Schritten in unseren bilateralen Beziehungen und Friedensbemühungen zu arbeiten". Die ukrainische Regierung hatte um das Treffen gebeten, nachdem sich beide beim G7-Gipfel im japanischen Hiroshima Anfang des Jahres nicht begegnet waren.

00.05 Uhr: Polen liefert keine Waffen mehr an die Ukraine

Polen liefert nach eigenen Angaben keine Waffen mehr an die Ukraine, sondern konzentriert sich auf die Bewaffnung des eigenen Landes. "Wir transferieren keine Waffen mehr an die Ukraine, weil wir uns selbst mit den modernsten Waffen ausrüsten", sagte Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki im Sender Polsat News. Die polnische Armee solle in kurzer Zeit eine der stärksten Landarmeen Europas werden, fügte er hinzu.

Warschau war seit Kriegsbeginn einer der größten Unterstützer und Waffenlieferanten der Ukraine. Doch jüngst ist zwischen beiden Ländern ein Streit um Getreidelieferungen aufgeflammt. Ob die Entscheidung in Zusammenhang mit dem Streit steht, sagte Morawiecki nicht.