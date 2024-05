Russischer Vormarsch nahe Charkiw: Ukraine zieht Truppen zurück

Auf die russische Offensive in der Region Charkiw war die ukrainische Armee offenbar nicht ausreichend vorbereitet - oder sie kann ihr im Augenblick nicht genug entgegensetzen: Wegen des Vorrückens des Feindes beschloss die Militärführung in Kiew nun, die eigenen Truppen aus mehreren umkämpften Orten im Nordosten des Landes abzuziehen. Aufgrund der Kampfentwicklungen seien an mehreren Orten in Lukjanzi und Wowtschansk Truppen verlegt worden, um das Leben der Soldaten zu retten, sagte ein Armeesprecher im Fernsehen. Die Einheiten seien auf günstigere Positionen verlegt worden.

Gleichzeitig kündigte die ukrainische Regierung an, zusätzliche Soldaten zu entsenden. Der Generalstab erklärte, die Lage in der Region sei "nach wie vor schwierig". Die Armee werde es jedoch den russischen Besatzern nicht erlauben, Fuß zu fassen. Wegen der kritischen Lage verzichtet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zudem in den kommenden Tagen auf alle Auslandsreisen.