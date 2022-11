Russen melden Staudamm-Beschuss – Sorge vor Blackout in Kiew

Pro-russische Besatzer: Cherson ohne Strom

Außerdem war die von Russland kontrollierte Stadt Cherson nach Angaben pro-russischer Besatzungsbehörden am Sonntag nach einem ukrainischen Luftangriff "ohne Strom und Wasser". Drei Betonmasten mit Hochspannungsleitungen seien beschädigt worden, erklärten die Behörden bei Telegram. Es handelt sich um den ersten Strom- und Wasserausfall größeren Ausmaßes in Cherson.

In Kiew und weiteren Regionen der Ukraine wurde indes angesichts der durch russische Angriffe zerstörten Energie-Infrastruktur am Wochenende die Stromversorgung weiter eingeschränkt. Nach Angaben der Ukraine wurde durch die Angriffe mindestens ein Drittel der Stromanlagen des Landes zerstört. Um eine Überlastung des gesamten Verteilernetzes zu verhindern, wird in vielen Regionen seit Tagen regelmäßig für mehrere Stunden der Strom abgestellt.

Bürger sollen in Kiew Vorräte anlegen

Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko warnte vor einem Zusammenbruch der Versorgung in der ukrainischen Hauptstadt. Für den Fall eines Totalausfalls von Strom-, Wärme- und Wasserversorgung sollten die Bürger Vorräte anlegen und auch überlegen, zeitweise außerhalb der Stadt unterzukommen, sagte er bereits am Samstagabend im ukrainischen Fernsehen. Die Stadt wolle zudem 1.000 Wärmestuben einrichten.

Die Stadtverwaltung trat jedoch einem Bericht der "New York Times" entgegen, die Überlegungen reichten bis zu einer Räumung der Stadt bei einem Blackout. "Das System des Zivilschutzes muss auf verschiedene Szenarien vorbereit sein; aber das heißt nicht, dass wir eine Evakuierung vorbereiten", teilte Roman Tkatschuk, verantwortlich für die Sicherheit der Stadt, am Sonntag mit.

EU: Beitrittsvorbereitung der Ukraine dauern wohl Jahre

Die EU-Kommission dämpft derweil Erwartungen des offiziellen Beitrittskandidaten Ukraine an einen kurzfristige Aufnahme in die Staatengemeinschaft. "Angesichts der umfangreichen Arbeiten, die zur Vorbereitung der Teilnahme am EU-Binnenmarkt und an vielen anderen wichtigen Politikbereichen erforderlich sind, werden die gesamten Beitrittsvorbereitungen höchstwahrscheinlich länger als ein oder zwei Jahre dauern", teilte EU-Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi der "Welt" mit.

Mit Informationen von AFP, dpa und Reuters