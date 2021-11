vor 14 Minuten

RKI meldet 65.371 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 336,9

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt weiter stark an und hat jetzt erstmals die 60.000er-Marke überschritten. Die 7-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit 336,9 an - auch das ein Höchststand. In Bayern liegt der Wert bei 609,5.