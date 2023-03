Rentenreform: Festnahmen nach Protesten in Paris

Die Auseinandersetzung um die Rentenreform in Frankreich reißt nicht ab und die Fronten scheinen sich immer mehr zu verhärten. In mehreren französischen Städten gab es erneut spontane Demonstrationen, in Paris kam es am Donnerstagabend zu Krawallen.

Mehr als 200 Festnahmen in Paris

Nachdem Frankreichs Regierung die umstrittene Rentenreform durchgeboxt hatte, sind bei einer Demonstration in Paris gestern Abend mehr als 200 Menschen festgenommen worden. Die Polizei setzte auch Wasserwerfer und Tränengas ein, als es am Place de la Concorde zu Ausschreitungen kam. Demonstraten hatten dort Holzpaletten angezündet und Gegenstände auf die Einsatzkräfte geworfen. Auch in anderen französischen Städten wie Marseille, Dijon, Nantes, Rennes, Rouen, Grenoble, Toulouse und Nizza kam es zu Protesten.