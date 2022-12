Polizei: Geiselnahme in Dresdner Innenstadt - tote Frau gefunden

In der Dresdner Innenstadt gibt es einen Großeinsatz der Polizei aufgrund einer Geiselnahme. Dies teilte die Polizei am Samstag mit. Das Einkaufszentrum Altmarktgalerie und angrenzende Bereiche würden evakuiert. Auch der Striezelmarkt, einer der bekanntesten Weihnachtsmärkte Deutschlands, blieb den Angaben zufolge geschlossen. Die Polizei bat Anwohner und Besucher, der Innenstadt fernzubleiben.

Tote Frau gefunden

Gegen 7.20 Uhr hatte die Polizei in Dresden-Prohlis zudem in einem Mehrfamilienhaus eine tote Frau gefunden. Das Tötungsdelikt stehe in Zusammenhang mit dem Einsatz in der Dresdner Innenstadt, so die Polizei. Tatverdächtig sei der 40-jährige deutsche Sohn der Frau.

Medienberichte, wonach ein Mensch in dem Einkaufszentrum erschossen wurde, wollte die Polizei zunächst nicht bestätigen. Die Lage sei noch sehr unübersichtlich, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Verkehrsbehinderungen und Störungen beim Nahverkehr

Aufgrund des Polizeieinsatzes kommt es auch zu Verkehrseinschränkungen. Auch der Öffentliche Personennahverkehr der Dresdner Verkehrsbetriebe sei betroffen, twitterte die Polizei.

- Mit Informationen von DPA -