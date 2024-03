Oscar-Rückblick im Ticker: "Oppenheimer" ist Gewinner des Abends

3.40 Uhr: Oppenheimer ist der Gewinner des Abends

Zeit für eine Bilanz: "Oppenheimer" gewinnt mit sieben Oscars die meisten Trophäen an diesem Abend. "Poor Things" liegt an Platz zwei mit vier Goldjungen. "The Zone of Interest", in dem Sandra Hüller eine Hauptrolle spielt, gewinnt zweimal, darunter als bester internationaler Film für Großbritannien. "Barbie" gewinnt einmal - in der Kategorie als bester Song mit Billie Eilishs "What Was I Made For?".

Die drei deutschen Nominierten gehen leer aus: Sandra Hüller (nominiert als beste Hauptdarstellerin in "Anatomie eines Falls") sowie Ilker Çatak ("Das Lehrerzimmer") und Wim Wenders ("Perfect Days"), beide nominiert in der Kategorie bester internationaler Film, konnten alle drei keinen Oscar ergattern.

Auch ohne Trophäe bleibt „Killers of the Flower Moon“. Der Film von Martin Scorcese mit Lily Gladstone, Leonardo di Caprio und Robert de Niro über eine Mordserie an Native Americans war für neun Oscars nominiert. Viele hatten erwartet, dass Lily Gladstone als erste indigene Frau jemals gewinnen würde. Dass der Film nun in gar keiner Kategorie ausgezeichnet wurde, könnte noch für Diskussionen sorgen.

3.22 Uhr: "Oppenheimer" wird als bester Film ausgezeichnet

Der große Abräumer des Abends ist "Oppenheimer": Der Historienfilm über den Atomphysiker J. Robert Oppenheimer bekommt auch die wichtigste Auszeichnung als bester Film und damit insgesamt sieben Auszeichnungen.

3.14 Uhr: Emma Stone gewinnt als beste Schauspielerin

Der Traum vom Oscar für die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller ist geplatzt: Emma Stone gewinnt in der Kategorie Beste Schauspielerin für ihre Rolle als Bella Baxter in "Poor Things".

Sie hält damit schon zum zweiten Mal einen Oscar in den Händen, 2017 gewann sie in derselben Kategorie mit „La la Land“. Dieses Jahr war sie eine der beiden Favoritinnen neben Lily Gladstone („Killers of the Flower Moon“). Gladstone wäre die erste Native American Schauspielerin gewesen, die die Auszeichnung gewinnt.