Ölpflanzen für Biokraftstoffe: Ist das wirklich die Lösung?

Die alte Debatte: Teller oder Tank?

Kritisiert wird der Anbau der Energiepflanzen auch vor dem Hintergrund der Ernährungskrise, die durch den Ukraine-Krieg verschärft wird, und der immer schwieriger werdenden Ernten infolge des Klimawandels. Europaweit, so Greenpeace-Landwirtschaftsexperte Lambrecht, würden "umgerechnet jeden Tag fast 19 Millionen Flaschen Raps- und Sonnenblumenöl und 14 Millionen Flaschen Soja- und Palmöl verheizt".

Diese "Verschwendung" von "wertvollen Speiseölen" sei unverantwortlich, so Lambrecht: "In den vergangenen zwei Jahren - vor allem seit dem Ukrainekrieg - haben sich Speiseöle von allen Lebensmitteln am stärksten verteuert. Ein Ausstieg aus der Beimischung von Biosprit", so der Greenpeace-Vertreter, "wäre ein Signal an die Märkte, das die Preise dämpfen und wichtige Lebensmittel wieder erschwinglicher werden ließe."

Slogan der Mineralölwirtschaft?

Für den ehemaligen Grünen-MdB Hans-Josef Fell ist die die Frage "Teller oder Tank?" keine Alternative, sondern eher ein Kampfbegriff: "Ich habe in meinem Bundestagsbüro Mitte der Nullerjahre erlebt, wie gerade die Mineralölwirtschaft diesen Slogan gepuscht, wahrscheinlich in ihren Kampagnen sogar erfunden hat." Leider, sagt Fell, seien dem viele Umweltverbände bis heute "auf den Leim gegangen".

Wobei die Intention der Konzerne für ihn klar war: "Ziel der Mineralölwirtschaft war, über Beimischung den Markt der Biokraftstoffe selbst zu beherrschen, statt es den regionalen genossenschaftlichen Kreisläufen zu überlassen." Das Ergebnis, sagt Fell, sei schlimm: "Die Mineralölkonzerne haben dann stärker zu Dumpingpreisen auf dem Spotmarkt eingekauft und so den klimaschädlichen intensiven Anbau von Energiepflanzen befördert, statt die ökologischen Kreisläufe zu unterstützen." Selbst Biobauern, sagt Fell, führen deshalb heute mit klimaschädlichem Diesel anstatt mit Pflanzenöl.