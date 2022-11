Neue Proteste im Iran – Baerbock arbeitet an weiteren Sanktionen

Im Iran dauern die regierungskritischen Proteste an. Am Donnerstagmorgen kursierten Online-Videos, die Kundgebungen in der Hauptstadt Teheran zeigten, auch in anderen Städten gingen Menschen auf die Straße. In der Nähe von Esfahan wurde Tränengas eingesetzt, wie in einem Video zu sehen war. Teilnehmer skandierten "Tod dem Diktator" – eine Parole gegen den obersten iranischen Führer Ajatollah Ali Khamenei. Auch in Bandar Abbas am persischen Golf und im Norden des Landes gab es Demonstrationen.

Anlass: Blutige Protest-Niederschlagung von Zahedan

Anlass der neuen Kundgebungen war die blutige Niederschlagung einer Demonstration in Zahedan, der Hauptstadt der Provinz Sistan und Belutschistan, am 30. September. Dort töteten Sicherheitskräfte nach Angaben von Aktivisten fast 100 Menschen. Nach Ablauf der 40-tägigen Trauerzeit gingen Demonstrierende in Zahedan und andernorts auf die Straße. Ob es dabei zu Zusammenstößen mit Verletzten oder Festnahmen kam, war zunächst unklar. Die staatliche Nachrichtenagentur Irna bestätigte lediglich Demonstrationen nahe Esfahan.