Proteste: Verliert der Iran die Kontrolle über Belutschistan?

Immer wieder blutige Protest-Niederschlagung in Zahedan

In Zahedan brach erstmals am 30. September Gewalt aus. Aktivisten sprachen von dem blutigsten Tag seit Beginn der aktuellen Proteste. Es kam zum Aufruhr, nachdem Vorwürfe gegen einen Polizisten bekannt wurden, eine Jugendliche in der Region vergewaltigt zu haben, in der eine sunnitische Minderheit in der schiitischen Theokratie beheimatet ist. Im Iran gibt es viele Minderheiten, die systematisch benachteiligt werden.

Menschenrechtsgruppen gehen von mehr als 90 Getöteten an dem Tag aus, den Anwohner als "blutiger Freitag" bezeichnen. Die iranischen Behörden machten für die Gewalt in Zahedan nicht näher benannte Separatisten verantwortlich, ohne Details oder Beweise vorzulegen.

Tod der Kurdin Jina Mahsa Amini als Auslöser

Die Proteste ereigneten sich vor dem Hintergrund der landesweiten Demonstrationen nach dem Tod der 22-jährigen Kurdin Jina Mahsa Amini in Polizeigewahrsam Mitte September. Sie war von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie aus deren Sicht ihr Kopftuch nicht angemessen getragen hatte.

Die Proteste entwickeln sich zur größten Herausforderung für die Islamische Republik seit der sogenannten "grünen Bewegung" von 2009, die sich in Reaktion auf umstrittene Wahlen formiert hatte. Längst sind nicht mehr nur junge Menschen auf der Straße – die Protestbewegung setzt sich laut Beobachtern aus allen sozialen Schichten und Altersgruppen zusammen.

Friedensnobelpreisträgerin fordert Baerbock zum Handeln auf

Die iranische Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi sieht in den aktuellen Protesten eine ernsthafte Gefahr für das Regime im Iran. "Wir sehen ja: Selbst dann, wenn es zur Niederschlagungen der Proteste kommt, gehen die Menschen wieder auf die Straße. Für sie ergibt die Fortführung dieses Regimes keinen Sinn mehr", sagte die Menschenrechtsaktivistin im Interview der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Wenn die Proteste weiter anwachsen, erhöhe sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann Mitglieder der Armee und der Revolutionsgarden auf die Seite der Demonstranten stellten, da sie fürchten müssten, dass auch ihre Verwandten sich darunter befänden.

Die Sanktionen der europäischen Staaten gegen den Iran seien "mit Sicherheit richtig", aber reichten nicht aus, betonte Ebadi. Die EU müsse den Druck gegen Teheran erhöhen. Von der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) erwarte sie, dass sie den deutschen Botschafter aus Iran abberufe und den iranischen Botschafter in Deutschland sofort ausweise, sagte die Menschenrechtsaktivistin. "Damit könnte man zum Vorbild für andere westliche Staaten werden, die viel zugunsten des iranischen Volkes sagen, aber praktisch nichts tun."

Reisewarnung des Auswärtigen Amtes

Am Freitag sprach das Auswärtige Amt eine Reisewarnung für den Iran aus. Für deutsche Staatsangehörige bestehe "die konkrete Gefahr, willkürlich festgenommen, verhört und zu langen Haftstrafen verurteilt zu werden". Vor allem Doppelstaater, die neben der deutschen auch noch die iranische Staatsangehörigkeit besitzen, seien gefährdet.

In jüngster Vergangenheit kam es zu einer Vielzahl willkürlicher Verhaftungen ausländischer Staatsangehöriger. Zur Situation in den Provinzen Khordestan und Sistan-Belutschistan lägen zudem Hinweise auf ein besonders hartes Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen Proteste vor.

Im Video: Iran: Stürzen die Frauen die Mullahs? Possoch klärt!