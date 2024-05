Netanjahu verspricht Sieg gegen Hamas – Landesweite Proteste

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat am israelischen Gedenktag für die getöteten Soldaten des Landes erneut einen Sieg seines Landes gegen die Hamas angekündigt. Während einer Zeremonie auf dem Herzlberg-Friedhof in Jerusalem sagte Netanjahu, Israel sei entschlossen, "in diesem Kampf zu siegen". "Wir werden die Ziele des Sieges verwirklichen, und im Mittelpunkt steht dabei die Rückkehr aller unserer Geiseln nach Hause." Der Feind werde "weiter einen hohen Preis für seine bösartigen Taten zahlen". Unter Netanjahus Zuhörern waren zahlreiche Vertreter der israelischen Politik, darunter auch Präsident Izchak Herzog.

Zahlreiche Proteste im ganzen Land

Angehörige der Geiseln begleiteten die Reden zum Gendenktag mit Protesten und Sprechchören. Viele von ihnen demonstrierten vor Militärfriedhöfen, auf denen Minister der israelischen Regierung Reden hielten. Einige Familienangehörige kritisierten die Netanjahu-Regierung lautstark, andere verließen den Nationalfriedhof in Jerusalem, während der Premier dort seine Rede hielt.

Ähnliche Szenen gab es während der Auftritte von Finanzminister Bezalel Smotrich und bei einer Rede des rechtsextremen Ministers für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, der als Krimineller beschimpft wurde. Bei der Rede von Israels Verteidigungsminister Joav Galant auf einem Militärfriedhof in Tel Aviv waren Protestplakate mit der Aufschrift "Ihr Blut ist an deinen Händen" zu sehen.

Kämpfe im nördlichen und südlichen Gazastreifen

Unterdessen gehen die Kämpfe im Gazastreifen weiter. Die israelische Armee kämpft an mehreren Fronten. Im Norden Gazas ist es der Hamas gelungen, sich neu zu formieren. Das israelische Militär hatte bereits vor Wochen erklärt, die Kommandostrukturen der Hamas im Norden des Palästinensergebiets zerschlagen zu haben. Am Wochenende wurden jedoch die Kämpfe dort wieder aufgenommen. Ein Armeesprecher sagte, es gebe "Versuche der Hamas, ihre militärischen Fähigkeiten wieder aufzubauen".

In Rafah im Süden Gazas weitete die Armee nach eigenen Angaben die Gefechte aus. Am Montag wurde der Osten Rafahs mit Hubschraubern und Artillerie beschossen, Gefechte gab es auch in Dschabalija und in einem Stadtviertel von Gaza. Nach UN-Angaben sind inzwischen 360.000 Menschen vor den Kämpfen aus Rafah geflohen. Weitere Menschen wurden aufgefordert, die Stadt zu verlassen.