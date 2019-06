Nein, Nahles bekommt kein Geld für ihre niedergelegten Ämter

Am Sonntag ging es wie ein Lauffeuer durch die Medien: Andrea Nahles will ihre Ämter niederlegen. Mittlerweile ist es Realität: Am Montag trat die Sozialdemokratin "mit sofortiger Wirkung" als Parteivorsitzende zurück; am Tag darauf folgte der Rücktritt als Fraktionsvorsitzende. Doch damit nicht genug: Nahles will sich ganz aus der Politik zurückziehen. Wann sie auch noch ihr Bundestagsmandat aufgibt, steht allerdings noch nicht fest.

"Schlimm ist nur", schreibt ein Kommentator bei BR24 auf Facebook, "dass sie weiterhin Ihr Geld bekommt!" Die Politikerin habe schließlich gekündigt. "Und wenn ein Arbeiter seine Arbeit kündigt, bekommt er auch kein Geld mehr."