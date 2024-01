Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Getötete Gymnasiastin: 18-Jähriger wegen Mordes in U-Haft

Nach dem gewaltsamen Tod einer Schülerin an einer Schule in Baden-Württemberg sitzt der mutmaßliche Täter in U-Haft. Das Amtsgericht Heidelberg hat Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Der 18-Jährige war bereits vor einiger Zeit auffällig geworden.