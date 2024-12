Nach dem Fall Assads: Was sind die Folgen für die Region?

Das rasante Tempo der Befreiung Syriens von der jahrzehntelangen Gewaltherrschaft des Assad-Clans dürfte die allermeisten Geheimdienste komplett überrascht haben. Selbst nach dem Einmarsch der Rebellen in Aleppo Ende November habe etwa der israelische Militärgeheimdienst noch die besänftigende Prognose abgegeben: Die Offensive werde "geringe Erfolgschancen" haben, wie die Militärkorrespondent der israelischen Tageszeitung "Ha’aretz", Amos Harel berichtet.

"Kein Dienst in der Region und im Westen" habe die Ereignisse in Syrien vorhergesehen. Umso intensiver wird nun in den Regierungszentralen der westlichen und arabischen Welt gemutmaßt, wie sich die politischen Gewichte in der Region durch das Ende der Assad-Diktatur verschieben werden. Dabei zeichnen sich die ersten Konsequenzen bereits deutlich ab.

Verlierer: Iran

Für das Mullah-Regime endet das Jahr 2024 mit einer schweren strategischen Niederlage: Syrien war für den Iran als entscheidender Stützpunkt unverzichtbar, um seine Abschreckungsdoktrin gegenüber Israel aufrecht erhalten zu können. Jahrzehntelang schleusten die iranischen Revolutionsgarden über den syrischen Landweg in einem milliardenschweren Transfer Waffen, Munition, Logistik und Personal zur Hisbollah im Libanon. In Syrien unterhielt der Iran eigene Rüstungsbetriebe, Ausbildungslager und Truppenkontingente. Stets lautete das Ziel: Aus der Hisbollah die hochgerüstete, dominante Militärmacht an der Nordgrenze zu Israel zu machen.

Als das Assad-Regime 2015 vor dem militärischen Kollaps stand und nur noch über ein Viertel des Staatsgebiets verfügte, schickte der Iran zahlreiche Hisbollah-Verbände nach Syrien, um Bashar al Assad an der Macht zu halten – und damit die zentrale Landbrücke für den iranischen Waffentransfer in den Libanon abzusichern. Russlands Luftwaffe bombardierte zeitgleich jahrelang Städte und Dörfer, die sich in Rebellenhand befanden.

Jetzt, nach dem Ende der verheerenden Assad-Herrschaft in Syrien, steht die iranische Führung vor einem strategischen Scherbenhaufen: Die Hisbollah, die einen Tag nach dem Terrorüberfall der Hamas mit dem Beschuss auf Israel begonnen hatte, hat durch die israelische Militäreinsätze einen Großteil ihres Militärpotentials verloren. Syrien fällt auf absehbare Zeit als Transferland aus. Und weitaus schwerwiegender: Das Image des Mullah-Regimes als selbsternannter Schutzmacht seiner Verbündeten in der Region hat erheblichen Schaden genommen. Schmallippig erklärte daher auch das iranische Außenministerium am Sonntag: Die Zukunft Syriens liege "ausschließlich in der Verantwortung der Syrer."

Verlierer: Hisbollah

Ohne die iranische Versorgungs- und Nachschubverbindung über Syrien stehen die stark geschwächten Hisbollah-Milizen im Libanon militärisch wie logistisch entblößt da. 80 Prozent ihrer Raketenbestände, die vor dem Krieg auf bis zu 150.000 Raketen unterschiedlicher Reichweite geschätzt worden sind, seien vom israelischen Militär zerstört worden, wie es in Jerusalem heißt. An eine Wiederaufrüstung durch den Iran kann die Hisbollah nach der Befreiung Syriens von der Assad-Herrschaft in den nächsten Jahren nicht ernsthaft denken.

Die verhängnisvolle Rolle, die die Hisbollah-Milizen in Syrien jahrelang als willige Gehilfen eines Diktators gespielt haben, wird in Syrien von den wesentlichen Rebellen-Gruppierungen nicht vergeben werden. Die Mitwirkung am Machterhalt des Assad-Clans, der bis zu diesem Wochenende mindestens eine halbe Million Menschen das Leben gekostet und Millionen von Syrern in Flucht und Verbannung geschickt hat, bleibt im Nachbarland unvergessen. Innerhalb des kriegsgezeichneten Libanon ist zugleich offenkundig geworden, dass die "Partei Gottes", wie die Hisbollah heißt, von der bisherigen Unterstützung durch den Iran jetzt abgeschnitten ist – und nicht auf Besserung ihrer Lage hoffen kann.

Gewinner: Israel

Das abrupte Ende der Assad-Herrschaft in Syrien sei der "schwerste Schlag, den die iranische Achse" bisher erlitten habe, bilanziert "Ha’aretz"- Militärkorrespondent Amos Harel. Dies sei für Israel eine gute Nachricht. Doch welchen Verlauf die Entwicklung in Syrien nehmen werde, dürfte "wie im Nahen Osten üblich nicht ohne Komplikationen ablaufen."

Die unmittelbare Reaktion Israels auf den Zusammenbruch des Regimes in Damaskus scheint diese These zu bekräftigen: Umgehend besetzten israelische Einheiten am Sonntag die Pufferzone auf den besetzten Golanhöhen, zum ersten Mal seit 1974, um einen Vorstoß von Rebellenverbänden auf einen UN-Posten in direkter Nähe zum israelischen besetzten Gebiet der Golanhöhen abzuwehren. Ebenfalls rückten Armee-Verbände auf die syrische Seite des Berges Hermon vor. Premierminister Benjamin Netanjahu kündigte gestern an: Israel werde es "keiner feindlichen Kraft erlauben, sich an unserer Grenze zu positionieren." Der Kollaps des Assad-Regimes sei ein historischer Tag für den Nahen Osten, der "große Chancen, aber auch erhebliche Gefahren" biete. Netanjahu bewertete den Zusammenbruch des Regimes als "ein direktes Ergebnis unseres entschlossenen Handelns gegen die Hisbollah und den Iran", die (neben Putins Russland) die "Hauptunterstützer Assads" gewesen seien. Diese militärischen Erfolge hätten eine "Kettenreaktion" bei all denjenigen Kräften in Gang gesetzt, "die sich von dieser Tyrannei und der Unterdrückung" hätten befreien wollen.

