MPK: Länder wollen von Scholz weitere Zusage zum 49-Euro-Ticket

"Wir müssen da jetzt zu Potte kommen", sagte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Donnerstagmorgen im ntv-"Frühstart". Gemeint ist die sogenannte Härtefalllösung für von der Energiekrise besonders betroffene Unternehmen und für Personen, die trotz Preisbremsen auf Hilfe angewiesen sind. Das Thema ist eines mehrerer komplexer Punkte, die an diesem Donnerstag wieder auf der Tagesordnung der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) stehen.

MPK mit Scholz: Gelingt Einigung zu Härtefallregelungen?

Der MPK-Vorsitzende, Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD), hofft beim Bund-Länder-Treffen auf eine Einigung bei den Härtefallregelungen. "Besonders wichtig sind die Hilfen, die kleine und mittlere Unternehmen benötigen, wenn sie überdurchschnittlich hart getroffen sind", sagte Weil, nachdem die Länderchefs in Berlin schon unter sich zusammensaßen. Und er zeigte sich zuversichtlich: Eine Einigung bei diesem Thema "könnte heute gelingen".

Es gehe um Unternehmen, die zum Beispiel direkt von hohen Energiepreisen oder teuren Vorprodukten betroffen sind. Bislang hätten Bund und Länder einen "kontroversen Blick" auf diese Härtefallregelungen gehabt, sagte Weil. So habe der Bund eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen wollen, jedoch auch einen Eigenanteil der Länder gefordert. Doch einen solchen hielten die Länder "nicht für angemessen", so Weil, da sie schon eigene Hilfsprogramme gestartet hätten.

Schwesig: "Keine Zeit mehr für Diskussion"

"Wir haben jetzt keine Zeit mehr für Diskussion, wir brauchen heute klare Ergebnisse", sagte Mecklenburg-Vorpommerns Länderchefin Manuela Schwesig (SPD) dem NDR bezüglich weiterer Entlastungsmaßnahmen in der Energiekrise. Mit Blick auf die hohen Preise erklärte sie, es solle auch Unternehmen und Menschen geholfen werden, die mit Öl, Pellets oder Briketts heizen. Die bisherigen Entlastungsmaßnahmen konzentrieren sich auf Gasheizungen und Fernwärme.

Forderungen rund um eventuelle Entlastungen kamen auch vom Zentralverband des Deutschen Handwerks. Verbandspräsident Hans Petr Wollseifer sprach sich für Härtefalllösungen für kleinere und mittlere energieintensive Betriebe aus. Es sei generell für alle Handwerksbetriebe "derzeit sehr schwierig, überhaupt noch rentabel zu arbeiten", sagte er der "Augsburger Allgemeinen".

49-Euro-Ticket wieder Gesprächsthema

Ums Geld geht es außerdem bei einem anderen Streitpunkt: Die Finanzierung des geplanten 49-Euro-Tickets wird erneut diskutiert. Nun fordern die Länder, dass der Bund auch möglicherweise anfallende Mehrkosten hälftig mitträgt. Der bislang angedachte Kostenrahmen sei "wahrscheinlich nicht haltbar", meinte Weil vor dem Treffen mit Scholz. "Das muss besprochen und hoffentlich auch geklärt werden."

Auch Wüst warnte, dass die aktuelle Kalkulation des Nahverkehrstickets mit 49 Euro zu niedrig sei. Die Verkehrswirtschaft habe mit 69 Euro kalkuliert. Wenn die Ampel-Regierung das billigere Ticket wolle, "dann wird man nicht mit der Kalkulationsgrundlage eines 69-Euro-Tickets eine Lösung finden". Es dürfe am Ende nicht so weit kommen, dass das 49-Euro-Ticket, auch "Deutschlandticket" genannt, eingeführt wird, "aber wir Leistungen, Züge und Busse abbestellen". Die Länder seien "gerne bereit, auch Geld dazuzutun", fügte Wüst schon bei ntv hinzu. "Aber der Bund muss jetzt am Ende sagen, wie er die Dinge zusammen bekommt."

Zurzeit ist der Starttermin für das Nachfolgemodell des im Sommer beliebten 9-Euro-Tickets noch offen - die Länder streben den 1. April an. Generell hatten sich Bund und Länder geeinigt, bis zu drei Milliarden Euro pro Jahr zur Hälfte zu finanzieren.

Mit Informationen von dpa, Reuters und AFP