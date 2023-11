Miteigentümer verkündet Rückzug von René Benko bei Signa

Der österreichische Signa-Gründer René Benko hat nach Angaben eines Miteigentümers der Holdinggesellschaft seinen Rückzug aus der Immobilien- und Handelsgruppe signalisiert.

Der Bauunternehmer und frühere Strabag-Chef Haselsteiner, der Anteile an Signa hält, sagte dem ORF Radio am Freitag, dass sich Benko zurückzieht und der deutsche Sanierungsexperte Arndt Geiwitz in führender Rolle einsteigt. Ein Sprecher von Geiwitz wollte die Angaben nicht bestätigen. Von einem Signa-Sprecher war keine Stellungnahme zu erhalten. Signa steht wie viele Immobilien-Unternehmen angesichts der rasant gestiegenen Zinsen unter Druck. Die Sporthandelstochter Signa Sports United (SSU) musste jüngst Insolvenz anmelden.

Arndt Geiwitz bekannt durch Galeria und Schlecker

Geiwitz hat sich bei den Insolvenzverfahren der Kaufhaus-Kette Galeria und der Drogeriekette Schlecker einen Namen gemacht. Signa hatte Geiwitz bereits vor Wochen mit einem Beratungsauftrag an Bord geholt. "Eine offizielle Funktion bekleidet er momentan dort nicht", hatte sein Sprecher damals gesagt.

Geiwitz soll alle Stimmrechte übertragen bekommen

"Die Gesellschafter haben diese Woche René Benko gebeten, noch einen Schritt weiterzugehen und Herrn Geiwitz nicht nur als Sanierungsbeauftragten einzusetzen, sondern auch als Art Generalbevollmächtigten", sagte Haselsteiner. Darüber hinaus sollte Geiwitz laut Haselsteiner auch alle Stimmrechte übertragen bekommen, die Benko oder seine Stiftungen in der Signa Holding innehaben. Direkt und indirekt hält Benko laut ORF rund 50 Prozent der Anteile. Offizielle Funktion hat er allerdings keine. Das "Handelsblatt" und der "Spiegel" hatten zuvor berichtet, dass Haselsteiner und andere Investoren sich von Benko abgewandt hätten und Geiwitz die Leitung der Gruppe übergeben wollten.

Insolvenzanmeldung von Signa bereits vor einigen Wochen

Signa Sports United hatte erst in der vergangenen Woche Insolvenz angemeldet. Sie ist die Muttergesellschaft Dutzender Internet-Händler aus dem Sportartikelmarkt wie Tennis-Point, fahrrad.de, Campz und Outfitter.

Mit Informationen von Reuters