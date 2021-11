Mindestens 38 antisemitische Vorfälle im Bundestagswahlkampf

Die überwiegende Zahl der Vorfälle (34) fand auf offener Straße statt, heißt es in einem dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegenden Bericht, der am Freitag in Berlin veröffentlicht werden soll. Bei der Mehrzahl der Vorfälle (28 von 38) wurden Parteien beziehungsweise ihre Wahlkampfplakate antisemitisch beschmiert oder beklebt. In elf Fällen waren dabei die Grünen und in neun Fällen die SPD das Ziel. CDU/CSU und die Linke waren in drei beziehungsweise vier Fällen die Adressaten. Häufig wurden die Politikerinnen und Politiker mit Davidsternen oder dem Wort "Jude" als feindlich markiert.

Zum Artikel Münchner Aktionsplan gegen Antisemitismus

Kampagne gegen Baerbock

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sei zudem schon nach ihrer Nominierung im April in den sozialen Medien Ziel einer antisemitischen Kampagne gewesen. So sei ihr unter anderem von einem Bundestagsabgeordneten der AfD auf Facebook unterstellt worden, dass sie eine Marionette des jüdischstämmigen Milliardärs George Soros sei.

In zwölf Fällen gab es einen Bezug zur Corona-Pandemie, heißt es in dem Bericht weiter. So wurden auf Aufklebern, Zetteln oder Schmierereien an Wahlplakaten Schoah-bagatellisierende Inhalte verbreitet, etwa Schriftzüge wie "Impfen macht frei". Bei Versammlungen im Rahmen des Wahlkampfes hat RIAS sechs Vorfälle gezählt, davon vier auf AfD-Veranstaltungen. Auch bei einer Veranstaltung der der "Querdenken"-Szene zuzuordnenden Partei "Die Basis" wurden antisemitische Inhalte reproduziert, die bereits vorher über den Messengerdienst Telegram verbreitet worden seien.

Zum Artikel München: Antisemitismus nicht durch Meinungsfreiheit schützen

Gedenkstätten als Zielscheibe

In drei Fällen seien Wahlplakate an Gedenkorten von NS-Verbrechen angebracht worden. So habe beispielsweise die AfD ein Plakat mit der Aufschrift "Mut zur Wahrheit" auf dem Parkplatz der Gedenkstätte Buchenwald aufgehängt. Die rechtsextreme Kleinstpartei "Die Rechte" brachte Plakate mit dem Slogan "Wir hängen nicht nur Plakate auf" direkt vor der Gedenkstätte KZ-Außenlager Schillstraße in Braunschweig an.

Diese Vorfälle seien nicht in die Statistik eingeflossen, stellten aber eine Störung der Erinnerung an die Verbrechen im Nationalsozialismus dar, so die Recherchestelle. Mehr als zwei Drittel (26) der bekannt gewordenen Vorfälle ereigneten sich laut RIAS im Zeitraum zwischen Mitte August und Mitte September. Vor allem in der ersten Septemberhälfte, in der "heißen Wahlkampfphase", sei durchschnittlich mehr als ein Vorfall pro Tag dokumentiert worden. Nach wie vor müsse aber von einer großen Dunkelziffer ausgegangen werden.

Steinmeier in New York ausgezeichnet

Derweil wurde Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag in New York für seine Verdienste um die Förderung jüdischen Lebens in Deutschland mit der Leo-Baeck-Medaille geehrt. "Ich empfinde diese Auszeichnung als große Ehre. Sie erfüllt mich mit tiefer Demut", sagte Steinmeier in seiner Dankesrede. Er versprachen, seinen Einsatz auch in Zukunft fortzuführen: "Unsere Verantwortung vor der Geschichte ist Teil unserer Identität. Sie kennt keinen Schlussstrich und keine Relativierung. Wir dürfen in Deutschland keinen Antisemitismus dulden. Dafür werde ich weiter kämpfen, als Staatsoberhaupt dieses Landes und als Mensch."