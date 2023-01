Mindestens 28 Tote bei Selbstmordanschlag in Pakistan

Bei einem Bombenanschlag in einer Moschee in der pakistanischen Stadt Peschawar sind am Montag mindestes 28 Menschen getötet und rund 150 verletzt worden. Die Decke der Haupthalle der Moschee in der Nähe mehrerer Polizeigebäude sei teilweise durch die Wucht der Detonation eingestürzt, berichteten pakistanische Medien unter Berufung auf Polizeiangaben.

Mosche zum Zeitpunkt der Explosion überfüllt

Zum Zeitpunkt der Explosion in der Moschee in der nordwestpakistanischen Stadt Peshawar war das Gebäude laut Regierung mit mindestens 260 Gläubigen überfüllt. Viele der Opfer seien Polizeibeamte, die sich zum Gebet versammelt hätten. Ein Beamter sagte, es werde angenommen, dass sich noch weitere Menschen unter den Trümmern befänden. Die Zahl der Opfer könnte demnach noch steigen.

Das Polizeigelände mit der Moschee befindet sich in einer Hochsicherheitszone in Peshawar, ebenso wie mehrere Regierungsgebäude. Wie der Attentäter so weit auf das Gelände vordringen konnte, ist unklar. Premierminister Shehbaz Sharif verurteilte den Anschlag und wies die Behörden an, die beste medizinische Versorgung der Verletzten sicherzustellen. Auch der frühere Premierminister Imran Khan verurteilte die Tat. Er schrieb auf Twitter von einem terroristischen Selbstmordanschlag.

Hintergründe des Anschlags noch unklar

Zunächst bekannte sich keine Gruppe zu dem Anschlag. In der Vergangenheit hatte es jedoch viele Angriffe von Extremisten auf pakistanische Sicherheitskräfte gegeben. Treibende Kraft dabei sind oft die Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), die mit den afghanischen Taliban verbündet sind. Die TTP hatten im November eine mit der Regierung vereinbarte Waffenruhe für beendet erklärt. Die Gruppe strebt den Sturz der Regierung an und will Pakistan nach einer fundamentalistischen Auslegung des Islam führen.

Mit Informationen von dpa, epd, Reuters und AFP.