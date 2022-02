Migranten an türkisch-griechischer Grenze erfroren

Türkei und Griechenland: gegenseitige Vorwürfe

Die Türkei wirft den griechischen Behörden vor, immer wieder Migranten illegal von der EU-Außengrenze zurückzudrängen und zurück in die Türkei zu schicken. Griechenland streitet die Vorwürfe ab. Im Februar und März 2020 waren zehntausende Migranten an der Landgrenze zwischen den beiden Ländern gestrandet. Griechenland hinderte sie am Grenzübertritt in die EU und warf der Türkei vor, die Flüchtlinge absichtlich an die Grenze geholt und durchgelassen zu haben, um Druck auf die EU auszuüben.

Die Türkei ist ein wichtiger Querungspunkt für Migranten aus dem Nahen Osten, Asien und Afrika, die auf ein besseres Leben in EU-Ländern hoffen. Die meisten versuchen, über die nordöstliche Landgrenze nach Griechenland zu gelangen - oder sie drängen sich in überfüllte Schmugglerboote auf dem Weg zu den östlichen Inseln im Ägäischen Meer. In der Türkei leben derzeit nach offiziellen Angaben fast fünf Millionen Flüchtlinge, davon fast vier Millionen aus dem Bürgerkriegsland Syrien.