Mehrere Corona-Fälle bei CSU – Landesgruppenklausur verschoben

Die für Donnerstag und Freitag geplante Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag muss wegen mehrerer Corona-Fälle unter den Teilnehmenden verschoben werden. Das sagte am Montag ein Sprecher der Landesgruppe der Nachrichtenagentur AFP und bestätigte damit Meldungen der DPA und des "Münchner Merkur".

CSU-Landesgruppe: Dobrindt unter den Infizierten

Einer den Corona-Infizierten ist den Angaben zufolge Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Er ist demnach zweifach geimpft und hat auch bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. Vier Mitarbeiter der CSU im Bundestag seien ebenfalls an Corona erkrankt. Laut Bericht des Münchner Merkurs hat auch einer der zu der Klausurtagung erwarteten Gäste Corona, nämlich Pablo Casado, Chef der konservativen spanischen Partei PP.

Klausurtagung: Coronavirus kommt Sicherheitskonzept zuvor

Laut dem Sprecher wird die Klausur zeitnah nachgeholt. Coronabedingt sollte die Klausurtagung zum zweiten Mal in Folge nicht im bayerischen Kloster Seeon, sondern in Berlin stattfinden. Die CSU im Bundestag hatte dafür ein striktes Sicherheitskonzept erstellt. So hätten Journalisten für die Berichterstattung über die Klausur neben einem Nachweis, dass sie geimpft sind, auch einen negativen PCR-Test vorweisen müssen.

Inhaltlich sollte es auf der Klausurtagung vor allem auch um den Kampf gegen die Inflation gehen. Mit einem staatlich garantierten Positivzins für die Altersvorsorge und einer gesetzlichen Inflationsbremse will die CSU die Geldentwertung in Deutschland bekämpfen. Ein Ende der Teuer- und Entwertungsspirale sei nicht in Sicht, heißt es in einem Beschluss-Entwurf zur nun verschobenen Tagung.