Mehr Wohnungen: Bauministerin Geywitz setzt auf serielles Bauen

Die neue Bundesregierung hat sich vorgenommen, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, 400.000 neue Wohnungen sollen Jahr für Jahr gebaut werden.

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) will mit serieller Fertigung für die versprochenen Neubauten sorgen. Dabei würden Module eingesetzt, die anderswo gefertigt und zusammengebaut würden. Vor Ort müssten nur noch die Bodenplatte gesetzt und die Module aufgebaut werden, erklärte Geywitz. "Das entlastet den Bauprozess, macht ihn schneller und vermeidet auch sehr viel Baulärm und lange Bauzeiten in den Innenstädten", sagte sie im Bayern 2-Interview.

Zum Artikel: Das ändert sich 2022 bei Bauen und Wohnen

Geywitz: Derzeitige Bestandsnutzung überprüfen

Um weitere Flächenversiegelung möglichst zu vermeiden, müsse auch überprüft werden, ob der derzeitige Bestand optimal genutzt werde, sagte die Bundesbauministerin. So könnten zum Beispiel nicht genutzte Gewerbeimmobilien in Wohnungen umgewandelt werden, so Geywitz.