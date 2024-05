Medien: Hubschrauber mit Irans Präsident an Bord muss notlanden

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert

Nachdem ein Hubschrauber der iranischen Präsidentenflotte am Sonntag notlanden musste, ist das Schicksal des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi unklar. Das berichten mehrere iranische Medien. "Unbestätigten Berichten zufolge hatte ein Hubschrauber mit Präsident Raisi an Bord einen Unfall in der Provinz Ost-Aserbaidschan", meldete etwa das staatliche iranische Fernsehen. Manche Medien sprechen von einer "harter Landung", andere wiederum von einem "Absturz".

Die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna berichtete, Raisi und sein Außenminister Hossein Amir-Abdollahian seien unter den Passagieren des Hubschraubers. Mit an Bord sollen auch der Gouverneur sowie der Freitagsprediger aus der Provinzhauptstadt Tabris gewesen sein.

Rettungskräfte mit Drohnen und Spürhunden unterwegs

Berichten zufolge bestand kein Kontakt zum Team um den Präsidenten, was unter Regierungsanhängern große Sorgen schürte. Ein Großaufgebot von Rettungskräften sei auf dem Weg, unter anderem mit Spürhunden und Drohnen.

Bislang fanden die Helfer jedoch keine Spur des Hubschraubers. Rettungsmaßnahmen aus der Luft seien wegen des Wetters derzeit nicht möglich, schrieb die Agentur Isna.

Raisi war im Nordwesten des Landes bei Staudamm-Einweihung

Raisi war zu Besuch in der Provinz Ost-Aserbaidschan im Nordwesten des Iran. Dort hatte er zusammen mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew einen Staudamm an der Grenze der beiden Länder eingeweiht. Es sollte ein Zeichen der Kooperation sein, nachdem die Beziehung der Nachbarländer zuletzt angespannt war.

Der 63-jährige Raisi ist seit Sommer 2021 der Präsident der Islamischen Republik Iran. Er gilt als Schützling des geistlichen Oberhaupts des Irans, Ajatollah Ali Chamenei. Beobachter haben die Vermutung geäußert, dass er nach dem Tod oder Rücktritt Chameneis dessen Nachfolge antreten könnte.

Mit Informationen von AFP, dpa und Reuters