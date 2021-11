Luftwaffen-Airbus fliegt erneut Corona-Patienten aus Bayern aus

Ein Spezial-Airbus der Bundeswehr hat am Sonntag fünf schwerkranke Corona-Patienten vom Flughafen München aus nach Hamburg geflogen. Die Maschine landete am Nachmittag in der Hansestadt. Die Intensivpatienten aus Oberbayern und Schwaben sollten nach Schleswig-Holstein gebracht werden, wo sie im Krankenhaus weiter intensivmedizinisch betreut würden, sagte eine Sprecherin des bayerischen Innenministeriums.

Der Luftwaffen-Airbus, der auch als "fliegende Intensivstation" beschrieben wird, hatte bereits am Freitag sechs Patienten von Memmingen aus nach Nordrhein-Westfalen gebracht.

Intensivstationen am Limit

Die Intensivstationen in Bayern sind wegen des hohen Infektionsgeschehens im Freistaat an der Belastungsgrenze. Am Sonntag waren laut DIVI-Intensivregister 2.833 Intensivbetten in Bayern belegt, davon 1.053 mit Corona-Patienten. Im Schnitt sind noch 1,7 Betten pro Standort im Freistaat frei.