Niederlande: Lkw rast in Fest - sechs Tote

Ein Lastwagen ist in den Niederlanden in ein Fest gerast - neuen Angaben von Sonntagmittag zufolge wurden sechs Menschen getötet. Zudem seien sieben Menschen verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Lkw war am Samstagabend südlich von Rotterdam von der Straße abgekommen und in eine Gruppe von Menschen gerast, die draußen zusammen feierten.

Lkw rast in Grillparty: Tote und Verletzte

"Wir haben jetzt sechs getötete Menschen und sieben Verletzte, darunter eine schwer verletzte Person", sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur AFP. In einer ersten Bilanz hatte die Polizei am Samstagabend von zwei Toten und mehreren Verletzten gesprochen.

Der 46-jährige spanische Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt und wurde vorläufig festgenommen. Nach Polizeiangaben hatte er keinen Alkohol getrunken. Gegen ihn werde wegen des Verursachens eines tödlichen Unfalls ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin der dpa.

Grillfest wird zur "großen Katastrophe"

Bürgermeister Charlie Aptroot sprach von einem Drama für die Dorfgemeinschaft: "Was als geselliges Grillfest begann, ist eine große Katastrophe geworden. Ich habe mit einer Reihe von Betroffenen gesprochen, die stehen alle unter Schock."

Kran rückt zur Bergung an

Der spanische Lastzug war in der Ortschaft Nieuw-Beijerland an einer Kreuzung von der Straße geraten, die auf einem Deich verläuft, und mitten in das Grillfest gefahren. Der Lkw habe an der Kreuzung zunächst angehalten und sei beim Wiederanfahren aus noch unbekannter Ursache von der Straße geraten. In der Nacht waren zunächst mit einem Kran der schwere Lastzug und dann die unter dem Fahrzeug liegenden Toten geborgen worden. Die Untersuchungen zur Unfallursache dauerten an.

Mit Material von AFP und dpa.